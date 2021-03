Primers passos per a l'edifici multifuncional d'Escaldes

Andorra la VellaEl comú d’Escaldes-Engordany té la voluntat de començar a plasmar aquest any el projecte per a la construcció d’un edifici multifuncional a la parcel·la a tocar del Museu Carmen Thyssen que actualment acull un aparcament vertical, concretament on hi havia l’antic hotel Casino. Per aquest motiu, aquesta mateixa setmana ha sortit publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) un concurs per la contractació d’un equip professional per a la redacció del projecte i direcció facultativa de l’obra d’excavació, sosteniment i construcció d’un aparcament. Tal com consta al BOPA, les empreses tindran fins al 9 d’abril per presentar les seves ofertes.

Concretament els treballs que es volen dur a terme ara com ara són un aparcament soterrat de dues plantes. Els equips que es presentin a aquest concurs disposaran d’un termini de sis setmanes per fer la redacció i des de la corporació comunal es calcula que els treballs haurien de començar cap al setembre, amb una durada aproximada d’entre sis i set mesos.

Cal recordar que la previsió del comú és que aquest edifici pugui tenir un cost de 3,2 milions d’euros i en el pressupost d’aquest any ja hi ha una partida de 700.000 euros per començar a bastir el futur immoble, començant per les dues plantes d’aparcament soterrat. Sobre els serveis que s’hi han d’encabir, la corporació ha obert una reflexió per avaluar quins hi podrien anar però inicialment es pensa en aquells que actualment es troben en altres edificis de la parròquia.