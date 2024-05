El principal motiu pel qual Josef Ajram no vol traslladar-se a Andorra

Andorra la VellaJosef Ajram Tarés és un empresari, corredor de borsa i triatleta català. Fill de pare sirià i mare catalana. Ajram va començar cursos universitaris d'administració d'empreses en una universitat privada, però els va abandonar per dedicar-se a la borsa. Ha triomfat com a inversor i assessor d'inversions. És un personatge habitual en els mitjans de comunicació catalans. És un dels antiindependentistes més coneguts i públicament explica que vota al Partit Popular.

Ajram guanya una important quantitat de diners i diverses vegades s'ha especulat sobre si acabaria residint a Andorra. Ha fet públic un vídeo on explica que es va plantejar traslladar-se al Principat i els motius pels quals va decidir no fer-ho. El 'trader' ha reconegut que va fer molts diners pels atemptats a les Torres Bessones perquè quan va xocar el primer avió, sospitant que era un atemptat, van començar a vendre accions per després comprar-les més barates per la caiguda que anava a patir la borsa.

En el vídeo explica el següent:

Hisenda no dona facilitats. Jo em vaig enfadar amb el món i vaig dir: Me n'aniré viure a Andorra! I un amic em va dir: 'D'acord, te'n pots anar a viure a Andorra, però t'agradaria anar a viure a Andorra?'. Dic: 'Home perquè està bé, l'esquí, bici...'. I em diu: 'Josef, estàs disposat a passar 185 dies a l'any a Andorra?'. Dic: 'Mira tío, són quatre milions d'euros d'estalvi d'impostos a l'any'. Em diu: 'No m'estàs contestant a la pregunta. T'agradaria passar més de mig any a Andorra?'. Dic: 'No ho sé'. Em diu: 'Et faré una altra pregunta. Què pensarà la teva filla Morgana que el seu pare passa mig any de la seva vida en un lloc que no està segur que li agrada viure només pels diners? Quins valors li estàs donant a aquesta nena? Quina percepció del món li estàs donant a aquesta nena, que te'n vas a un lloc, que t'he preguntat quatre vegades si t'agrada i no m'has dit encara que sí, només per estalviar? Què tindràs més, si tens dos 'Lambos' en el pàrquing? Què vols? Dos més? Vius en una casa de 200 metres amb 100 de terrassa, què vols? 400 i 200 de terrassa? Què collons vols?'.