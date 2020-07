Els problemes afegits de la Covid-19 als bars i restaurants

La reobertura de bars i restaurants després del tancament forçat per la crisi sanitària del coronavirus està sent més complexa del previst. Així ho han manifestat diversos empresaris del sector de l’hostaleria consultats per aquest mitjà, que lamenten els problemes afegits a que han de fer front per poder seguir treballant.

Una de les problemàtiques més habituals és la manca de compliment per part de molts clients de les mesures bàsiques d’higiene i seguretat. “Hi ha persones que no atenen a raons, arriben al bar i se saluden amb altres clients donant-se la mà o fent-se dos petons, sense respectar el distanciament social, passejant-se pel local fins i tot sense mascareta”, lamenta el propietari d’un bar proper al pont de París d’Andorra la Vella. “Ens toca fer de policia, estar a sobre de cada client i cridar-los l’atenció si és necessari, i de vegades això genera discussions”.

Un altra de les problemàtiques és el fet d’haver de netejar en tot moment els equipaments. La desinfecció continuada d’algunes superfícies ha fet que alguns establiments hagin vist com taulells, taules, tamborets i expositors perden el vernís. “De tan desinfectar se’ns estan fent malbé alguns mobles, especialment les taules de fusta, ja que quan ve una inspecció de sanitat ens diuen que no podem utilitzar productes de neteja dels de tota la vida, ho hem de fer amb productes que contenen alcohol i això deteriora els mobles”.

També la mercaderia que arriba cada dia ha de ser desinfectada abans de ser col·locada al magatzem, als prestatges o a les neveres. Controlar tots els productes, netejar-los i desinfectar-los suposa un temps afegit per al personal de l’hostaleria. Amb les mesures de prevenció actuals, a més, es generen més residus. “Abans fèiem amb baietes, aigua i sabó. Ara necessitem draps d’un sol us i productes especials. Gastem molts més materials de neteja. També usem envasos monodosi per l’oli, el vinagre, la sal, el pebre o algunes salses. I estem començant a introduir gots i plats d’un sol us. A més de guants de làtex, paper de cuina, precintes i altres elements. Tot plegat fa que al final de cada servei estiguem generant més del doble de residus que abans de la crisi”, explica l’encarregat d’un restaurant del centre històric de la capital.