Procés participatiu de FEDA per recollir idees per al nou MW Museu de l'Electricitat

Andorra la VellaEl MW Museu de l’Electricitat viu un procés de transformació. Fruit de la reforma que es durà a terme, s’ha endegat un procés participatiu per tal de veure quines perspectives i expectatives té el públic de com ha de ser la infraestructura cultural de FEDA, tal com es va anunciar el dia que celebrava el 15è aniversari de la seva inauguració. La primera fase d’aquest procés de pluja d’idees s’ha completat aquest dilluns amb la trobada diferents tècnics d’Educació, Energia, Cultura, Turisme i Participació Ciutadana, així com tècnics d’altres museus i persones lligades a la gestió cultural, que han fet un 'focus grup' amb les persones responsables de repensar el nou MW.

Durant el cap de setmana, es va realitzar un taller amb infants al centre comercial Illa Carlemany, com a públic principal del museu, així com turistes i visitants, que van respondre més d’una setantena d’enquestes i també s’han rebut aportacions per part del professorat del país. Prèviament s’havia realitzat un procés intern amb la gent de FEDA, on els diferents departaments del grup han fet aportacions sobre què podria ser interessant, de la seva feina, que s’expliqués en el nou museu.

"Després de quinze anys, el MW Museu de l'Electricitat s'ha de reformar perquè li volem donar un enfocament més enfocat a la sostenibilitat i incorporar més temes sobre la transició energètica, sense deixar de banda la producció i la història, que ja són molt importants, però ara volem ampliar la base" explica la coordinadora del museu, Fran Alcázar.

Es tracta d'un procés participatiu amb diversos públics que en fan aportacions, com els treballadors i treballadores de FEDA que, des de les seves àrees expliquen què és important que la gent conegui de la seva feina i què els agradaria trobar en el museu. El cap de setmana passat s’ha treballat amb els infants, “que són el públic principal del museu i ens estan aportant les seves idees sobre què els agradaria trobar, com ara més espais o tractar alguna energia específica. L'energia solar ha estat una de les més mencionades, i això ens fa estar molt contents", ha afegit Alcázar.

Acabades les trobades presencials i els focus grup, s’obre una nova fase del procés participatiu, que es farà en línia. Així doncs, des d'aquest dimarts mateix i fins a finals d’octubre, totes les persones que vulguin fer la seva aportació per al nou MW Museu de l’Electricitat, ho podran fer responent una enquesta en línia.

La recopilació d’informació és un punt de partida i hi haurà un període de temps per avaluar com es pot integrar tot aquest contingut al recorregut i als materials disponibles . A més a més, tot i que l'objectiu principal del centre serà continuar transmetent els valors de la sostenibilitat, també se li prestarà una atenció significativa al tema de la interactivitat. El projecte acaba de començar però es calcula que d’aquí a un any es podrien començar les obres.

Les dades

Des de la seva inauguració, el 2 d’abril del 2009, FEDA Cultura ha acollit un total de 83.116 visitants, convertint el MW Museu de l’electricitat en un dels museus de referència del Principat, especialment rellevant en ser un dels pocs que mostra el patrimoni industrial d’Andorra.

La seva vida ha transcorregut en paral·lel a la resta d’activitats que desenvolupa FEDA Cultura, la branca del grup FEDA dedicada a la divulgació, l’educació, la sensibilització i la conscienciació des de la cultura i la història de l’energia al país. Així, s’han dut a terme activitats com els tallers a les escoles de tots els sistemes educatius o les visites guiades i propostes culturals a l’entorn del Camí hidroelèctric d’Engolasters, de gran èxit entre el públic nacional i turista.