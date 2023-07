Processat per blanqueig Higini Cierco

Andorra la VellaEl grup constructor brasiler Camargo Correra va formar part d’una trama d’empreses iberoamericanes anomenada Clube. Eren grans constructores que van pactar repartir-se les concessions de les grans obres al continent i així poder accedir a les licitacions a preus baixos. Al mateix temps, cada constructora va crear un departament de suborns a funcionaris i polítics per obtenir les licitacions amb marges molt grans. Aquesta activitat delictiva va portar a que generessin una allau de milions d’euros i van buscar un banc que entrés en aquest lloc i que es trobés ben lluny del continent. Camargo Correa va reconèixer haver subornat per aconseguir obres i haver comès tot un seguit de pràctiques delictives com blanqueig de capitals.

Van ser les autoritats brasileres les que en la dècada passada van alertar a les andorranes de les activitats il·legals de Camargo Correa amb BPA. Fa més d’una dècada que va començar la investigació del cas. Camargo Correa va reconèixer l’activitat il·legal a través de BPA i va ser condemnada. Fins i tot va haver d’arribar a un acord de compensació amb el Govern brasiler per tot el perjudici de la seva activitat delictiva.

Camargo va establir una col·laboració amb BPA estructurada entre responsables del banc i de la constructora. Segons recull l’aute de processament del batlle Joan Carles Moynat, “amb ia finalitat de canalitzar, emmascarar i ocultar els diners provinents d’aquesta activitat delictiva sistemàtica, així com els corresponents suborns, s’estructura artificiosament un complex entramat societari, jurídic i financer pel grup empresarial CAMARGO CORREA, mitjançant els seus directius Srs. Pietro Francesco GIAVNA BIANCHI (actualment difunt) i Fernando DIAS GOMES, i BANCA PRIVADA D’ANDORRA SA (BPA) – i les seves filials – mitjançant els seus accionistes, directius i empleats”.

Els implicats en la trama per part de l’entitat andorrana són Higini CIERCO NOGUER (accionista majoritari), Juan Pablo MiQUEL PRATS (accionista, Director General i Conseller Delegat), Isabel Camino SARMIENTO FUERTES (Oficial de Compliment Normatiu), Santiago DE ROSSELLO PIERA (Director General Adjunt de I’Area de Control i superior jeràrquic directe de la Sra. SARMiENTO)_Cristina L02ANO

BONET (Directora de BPA SERVEIS_SA -Andorra-), Xavier MAYOL GONZALEZ (Director General Adiunt), Josep Antoni RIVERO CARRIZO (Sotsdirector General de Serveis Centrals, Luis_ PabloLAPLANA MORAES {Sotsdirector de l’oficina Internacional i subordinat del Sr. MAYOL) i Andres Norberto SANGUINETTI BARROS (gestor, actualment difunt)”.

L’operativa per emmascarar els diners generats per l’activitat il·legal de la constructora brasilera es feia a través de comptes bancaris xifrats oberts a BPA i societats pantalla opaques DESARROLLO LANZAROTE SA (Panama), SW SOUTHERN INVESTMENT LTD (Dies Cayman) i JOYFIELD OVERSEAS, SA (Panama) i de BPA i les seves filials.

L’aute recull que “MIQUEL, SARMIENTO, MAYOL, DE ROSELLO, LAPLANA, LOZANO, RIVERO i SANGUINETTI s’encarregaren no només de dissenyar l’entramat jurídic, societari j financer que dones aparença de licitud als fons d’origen delictiu, sinó que també elaboraren – juntament amb el grup CAMARGO CORREA – la documentació justificativa de les operacions, simulant operacions comercials i impulsant aquesta operativa, fins I tot aquella que es feia sense documentació justificativa, davant el CPB (Comitè de Prevenció del Blanqueig), del qual eren membres habituals els mateixos Srs. MIQUEL, MAYOL, SARMIENTO, RIVERO, LAPLANA i DE ROSELLO entre els anys 2008 a 2015. Aquests eren plenament conscients que els comptes controlats per CAMARGO CORREA i els de la pròpia BPA i les seves filials serien utilitzats per canalitzar dels diners d’origen delictiu, que la documentació Justificativa era simplement simulada i fictícia i que gran part de I’operativa”.

Per tot això, el batlle ha decidit processar al directiu de Camargo Correa Fernando DIAS GOMES i a les responsables de BPA Higini CIERCO NOGUER, Juan Pablo MIQUEL PRATS, Isabel SARM1ENTO FUERTES, Cristina LOZANO BONET, Santiago DE ROSSELLO PIERA, Luis Pablo LAPLANA MORAES, Xavier MAYOL GONZALEZ j Josep Antoni RIVERO CARRIZO, per les següents infraccions penals: Delicte major de blanqueig de diners o valors tipificat i penat als articles 409 i 410 del Codi Penal, i acordar llur llibertat provisional. Ratificar i mantenir la mesura cautelar d’embargament i bloqueig preventiu patrimonial decretada en el seu dia”.