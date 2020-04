La processó d'enguany, una pregària i una porta lateral de la Catedral oberta

El Bisbat d'Urgell organitza un acte simbòlic amb motiu de la processó de divendres Sant a la Seu d'Urgell, que enguany no sortirà pels carrers de la ciutat per l'estat d'alarma i el confinament decretat per la crisi de la Covid-19. Tot i així, a les 20 hores del divendres, a la catedral de Santa Maria, el copríncep episcopal, Joan Enric Vives, farà la pregària de les set últimes paraules davant del Crist de la Preciosíssima Sang amb una de les portes laterals de la catedral oberta. Des del Bisbat consideren aquest acte com un símbol per apropar la processó a la gent, una de les més antigues de Catalunya, de la qual ja se'n té constància des del segle XVI.

A més, des del Bisbat declaren que les celebracions litúrgiques per aquesta setmana santa i pel que resta de confinament no s'anul·len i simplement es fan a porta tancada i s'emeten a través de les xarxes socials pels canals parroquials. D'altra banda, les celebracions de Sant Julià de Lòria amb mossèn Pepe Chisvert s'ofereixen també a través de Lòria Televisió que, gràcies al suport d'Andorra Telecom, es poden veure des de tot Andorra, com per exemple el Via Crucis de la parròquia laurediana. Pel que fa a les celebracions que presidirà Vives, les quals seran, a la catedral de la Seu, s'emetran també per Pirineus Televisió.

Al portal web del Bisbat d'Urgell també es podrà accedir a les celebracions que es duen a terme a la basílica de Sant Pere del Vaticà i a la de Montserrat.