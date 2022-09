"Els productes de renda fixa han tornat a ser interessants"

Andorra la VellaEl director de gestió d’actius de Crèdit Andorrà Ignacio Fonseca ofereix el 28 de setembre una xerrada sobre els principis bàsics per invertir amb èxit on explicarà conceptes com la diferència entre invertir i especular. Pel que fa a l’especulació, el directiu comenta que és una acció que busca “guanyar molt en un curt espai de temps”, mentre que la inversió “busca crear una cartera sòlida a més llarg termini”. La inversió, però no és igual per a tots els clients perquè depèn de l’objectiu i “és diferent si es busca crear un pla de pensions o comprar-se un cotxe l’any vinent”.

Fonseca explica de forma molt gràfica quina hauria de ser l’estratègia per invertir. L’anomena “el llindar de la son”. I significa que cada tipus de client hauria d’invertir en productes que segons el seu perfil “no li treguin ni un minut de son” i, per tant, que no estigui patint. El nivell de risc ha d’anar emparellat a les característiques del client.

Destaca que en els propers mesos “cal ser prudent” per l’escenari d’inestabilitat actual amb preferència pels dipòsits, actius de renda fixa o els fons flexibles. Assenyala que productes de renda fixa que fins fa poc no donaven rendibilitat perquè hi havia tipus d’interès negatius s’han tornat interessants i poden donar fins a un 2%. Manifesta que és important tenir en compte que amb la situació actual, amb un IPC molt alt, aquest any no hi ha productes amb rendiments per sobre de la inflació, excepte el dòlar i el petroli.

En referència a la tendència, especialment entre la gent jove, d’invertir en productes com les criptomonedes o similars, apunta que “actualment hi ha un gran volum d’informació que arriba a través de youtubers o influencers que recomanen actius amb molt risc i el que jo recomanaria és que els potencials inversors es formin una mica i disposin d’informació contrastada abans d’entrar en aquest tipus de productes”. Fonseca indica que la inversió “no és com fer la bonoloto” on deixes gairebé que sigui l’atzar qui determini el resultat.

Comenta que hi ha dues formes de gestionar una cartera. Una seguint la teoria de l’interès simple, on els rendiments que es van aconseguint es depositen al compte corrent, i una segona, segons la teoria de l’interès compost, on aquests rendiments es reinverteixen per fer incrementar el patrimoni de la cartera.

La seva recomanació dins del context actual és mantenir fins a finals d’any els diners en productes que es puguin recuperar ràpidament perquè és molt possible que “hi hagi ofertes molt interessants posteriorment que permetin crear una cartera forta a llarg termini, una cartera fiable per als propers tres o quatre anys”. En aquest sentit, recomana analitzar el mercat sovint, amb l’assessorament d’un gestor especialitzat, a l’espera que el context, actualment complicat, posi damunt de la taula les ofertes que haurien de crear-se a partir de l’any vinent.