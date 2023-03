El programa AWE renova un any més per "l'èxit" de la primera edició

C. C. T. (ANA)

Andorra la VellaL'ambaixadora dels Estats Units a Espanya i Andorra, Julissa Reynoso, i el ministre d'Economia i Empresa en funcions, Jordi Gallardo, han presentat aquest dilluns a la tarda la segona edició del programa AWE ('Academy for Women Entrepreneurs', en les seves sigles en anglès) Andorra. Les dues administracions han decidit tirar endavant una nova edició, per "l'èxit" que va tenir la primera. Aquesta vegada quinze dones emprenedores podran gaudir de les formacions que s'impartiran entre maig i octubre i també passaran a formar part de la xarxa global d'emprenedores AWE que compta amb més de 25.000 dones de 100 països d'arreu del món.

"L'objectiu és connectar-les i donar-los tècniques per aprendre a com vendre el seu projecte i com desenvolupar les seves idees per a poder captar inversors. Aquestes dones tenen idees i negocis i la fita d'aquest curs 'express' és poder portar aquests negocis al pròxim nivell, ja que aquestes dones donen feina a persones i això significa més capital i més desenvolupament d'aquests projectes en benefici de l'economia de les comunitats, donant més oportunitats de feina a altres persones", ha assegurat Julissa Reynoso.

El ministre d'Economia i Empresa en funcions, per la seva banda, ha explicat que aquest programa "no només dona èxits i oportunitats", a través de les formacions, sinó que "amb l'experiència que poden adquirir. És una connexió al món dels negocis del seu projecte molt gran. Espero que serveixi perquè moltes dones empresàries i emprenedores del nostre país, se'n puguin beneficiar".

L'AWE és un programa d'emprenedoria gratuït finançat pel departament d'Estat dels Estats Units que té com a objectiu impulsar el desenvolupament de projectes emprenedors liderats per dones. El programa ofereix a les emprenedores que hi participen una combinació de classes magistrals, impartides per professionals andorranes, així com la formació virtual intensiva DreamBuilder, impartida per l'escola de negocis dels Estats Units, 'Thunderbird', de l'Arizona State University. La convocatòria està oberta a emprenedores de qualsevol nacionalitat, residents a Andorra, que hagin creat una empresa emergent en els darrers 4 anys o que tinguin una idea avançada i estiguin a punt de posar-la en marxa.