El programa 'Crims' estrena un capítol dedicat a un assassinat a Andorra

Andorra la VellaEl programa que s'emet a TV3 'Crims' va estrenar un nou episodi aquest dissabte, en versió pòdcast, en el qual surten de Catalunya per centrar-se en l'últim assassinat que va tenir lloc a Andorra fa 80 anys. Es tracta de l'assassinat de l'hereu de la família de Cal Gastó de la Costa. Per produir el capítol han comptat amb l'ajuda de l'escriptor andorrà Iñaki Rubio, autor del llibre "Morts, qui us ha mort?" on s'explica amb documentació de l'època el que va passar.