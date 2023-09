El programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte detecta quatre tumors fins a l'agost

Andorra la VellaEl programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte ha detectat quatre càncers fins a l'agost. Així es desprèn de les dades facilitades per la cap de l'àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut del ministeri, Rosa Vidal, i la responsable del programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte, Mònica Malet, qui matisen que els tumors identificats corresponen a residents de Canillo, Ordino i Encamp, les parròquies on fins al moment s'ha desplegat l'acció.

D'aquesta manera, indiquen que des de l'inici del programa, el desembre del 2022, s'han enviat un total de 8.012 cartes a ciutadans d'entre 50 i 74 anys, dels quals un 21,15% (1.695) han anat al Centre d'Atenció Primària a recollir el material per recollir la mostra de femta i participar en el programa. D'aquests, la majoria, 1.479, han obtingut un resultat negatiu en el test de detecció de sang oculta en la femta i 97 positiu, als quals, fins al moment, se'ls hi han practicat 62 colonoscòpies, d'on s'han detectat els quatre càncers de còlon i recte.

Vidal i Malet exposen que en aquest primer estadi del programa s'ha decidit començar oferint la possibilitat al 33%, aproximadament, de la població amb la voluntat de "no col·lapsar el sistema sanitari". Per aquest motiu, i tenint en compte que el pla de detecció té una durada de dos anys, entre aquest mes de setembre i el 2024 s'ampliarà la campanya a la resta de parròquies seguint "l'ordre protocol·lari".

En relació amb la baixa ràtio de participació registrada fins al moment, poc més d'un 20%, consideren que, malgrat la voluntat és que s'incrementi amb la participació de la població diada d'Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, la Massana i Sant Julià de Lòria, "no estem descontents" i asseveren que la xifra s'adequa a l'esperat en l'inici d'un nou cribratge. "Ens agradaria tenir un 70% de participació, però de moment hem augmentat des de Canillo i Encamp, i sí que és un número que ens agradaria que fos més alt, però tampoc no estem descontents", asseveren, posant en relleu que quan es va engegar el programa per detectar el càncer de mama durant la primera ronda no es va arribar al 20% de participació.

En referència als resultats obtinguts, la cap d'àrea i la responsable del programa comenten que Andorra es troba dintre dels estàndards internacionals en relació amb la detecció de càncer de còlon i recte. En aquest sentit, recorden que una de les finalitats del pla de cribratge és, a banda de prevenir la mortalitat per aquest tumor, disposar de dades fermes d'afectació al país. D'aquesta manera, assenyalen que la població diana es determina a través de l'evidència científica, indicant que l'edat establerta en el programa és "aquell grup que té un risc mitjà de patir el càncer" i que, si es detecta a temps, "s'ha demostrat que el cribratge és útil per prevenir una afectació més greu", ja que es tracta d'un tumor amb un creixement lent.

Cal recordar que el programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte es realitza de manera cíclica cada dos anys i que es convida a participar-hi a les persones censades al país. Així doncs, des del ministeri s'envia una carta a la població diada perquè vagin a recollir el material per fer-se la prova de femta, a través de la qual, si es detecta sang oculta a l'excrement, la unitat de cribratge es posa en contacte amb la persona per citar-la i explicar-li tot el procés per, posteriorment, programar una colonoscòpia. Si es detecta un tumor, es duu a terme una visita mèdica per notificar la previsió del tractament.

En el cas de tenir un resultat negatiu, s'informa per correu postal als participants i les proves també figuren a la història clínica compartida. A més, al cap de dos anys, a la següent ronda, tornaran a rebre una carta d'invitació per continuar mantenint un control sobre la població diana, entre 50 i 74 anys. També és necessari tenir en compte que el programa és completament gratuït per a la ciutadania fins al moment de la colonoscòpia.