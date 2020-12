El programa d'emancipació: un impuls per a una "vida independent"

El Govern ha posat en marxa aquesta setmana el programa per a l' emancipació del jovent, una acció que vol donar resposta a un dels neguits expressats pel col·lectiu i que ja ha generat interès, tal com mostra el fet que al ministeri ja s’hagin rebut les primeres demandes d’informació. “L’objectiu que volem és l'accés a l'emancipació, a un projecte de vida independent, autònom”, exposa el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, afegint que és precisament per això que s’ha concebut com una ajuda molt concreta i puntual, com un “cop de mà inicial” perquè els joves, als quals pot costar tenir els estalvis necessaris per poder fer front als dos mesos de dipòsit del lloguer i al pagament del primer mes, i més tenint en compte si han de fer front a d’altres despeses com moblar el pis o contractar una assegurança, puguin independitzar-se.

És per aquest motiu que des del ministeri s’ha previst que sigui com un impuls perquè els joves puguin tenir una “vida autònoma” i puguin fer el primer pas podent fer front posteriorment pels seus propis mitjans al pagament del lloguer, si bé cal recordar que el ministeri també dona ajudes per aquest concepte i que aquest any han suposat un import destinat al col·lectiu de 130.000 euros. En aquest sentit, Filloy emfasitza el fet que per les dades que tenen al seu abast el salari mitjà dels joves d’entre els 25 i els 29 anys se situa en els 1.651 euros, una quantitat amb la qual es considera que poden fer front al pagament d’un lloguer que se situa en un import d’uns 487 euros, segons les dades obtingudes del programa d'ajudes a l’habitatge. Per tant, això justifica, explica Filloy, que s’hagi optat per establir els barems econòmics per a l’ajuda a l’emancipació entre el salari mínim i els 24.000 euros anuals.

El ministre destaca que les dues línies de treball que s’ha marcat per a aquesta legislatura en matèria de polítiques per al jovent són l’habitatge i facilitar la mobilitat. Les ajudes a l’emancipació volen donar resposta al neguit expressat pels joves de poder emancipar-se, ja que el ministeri considera que la demanda d’ajuts a l’habitatge està resposta a través de la convocatòria anual. A més, s’ha considerat que en plena situació de crisi causada pel coronavirus era el moment per donar “un clar impuls” a l’emancipació, tenint en compte que la crisi pot haver provocat que molts joves “hagin vist els seus projectes de vida totalment tallats per diferents circumstàncies”. “Ara és el moment més que mai per estar al seu costat i intentar que tirin endavant en aquests projectes de vida”, conclou Filloy.

A més, el ministre incideix en el fet que aquestes ajudes a l'emancipació també prevegin la cobertura d'un any de l'abonament de transport públic si l'habitatge es troba fora de les parròquies centrals. D'aquesta manera, incideix Filloy, també es dona resposta a les constatacions fetes a la taula de l'habitatge que hi hagi ajudes perquè els ciutadans puguin anar a viure a parròquies que no són les centrals, on potser hi ha més oferta que no pas a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.