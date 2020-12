Un projecte innovador i pioner centrat en la generació d'experiències pel museu de la bicicleta

El projecte museogràfic 'Únicament sé que existeix un país on la gent viu i se sent lliure' presenta un centre innovador i de caràcter internacional pioner al país. Es tracta d'una proposta liderada per Playmedia, que compta amb una gran experiència en projectes internacionals, treballada amb un equip multidisciplinari tenint com a objectiu emocionar a través de la generació d'experiències.

El CEO de Playmedia, Josep Maria Herms, ha explicat que s'han reunit amb el comú d'Andorra la Vella per consensuar les propostes, i a partir del mes de gener ja es coneixeran més detalls del projecte. Herms, que és membre del consell assessor de l'institut Georges Méliès d'Orly (París), i de l'OME (Organisation Musique en Entrepise), té una dilatada experiència com a consultor i assessor de diferents institucions nacionals i internacionals.

Playmedia ha guanyat el projecte comunal treballant el seu 'expertis' en estratègies de màrqueting experiencial, noves estratègies de turisme, oci i cultura, museografia i potenciant el seu gran valor a l'hora de crear espais per atreure visitants.

L'equip de Playmedia compta amb una gran experiència en projectes internacionals. Està integrat per un equip multidisciplinari que centra el seu 'expertis' en la creació d'espais d'oci, comunicació i turisme, i ho han plasmat en el projecte guanyador.

L'empresa ha dissenyat projectes per al Palazzo Madama de Torí (patrimoni de la humanitat); per a la capitalitat cultural de Vílnius, l'espai de visitants del Monestir de Montserrat; el centre de visitants de la basílica de Guadalupe (Mèxic) i el de Nazareth (Israel); l'ampliació del parc temàtic Circuito Mágico del agua de Lima (Perú), o el projecte de Torreciutat. A més compta, entre d'altres, amb clients com l'RCD Espanyol, Ferrovial, o l'hospital General de Catalunya.

El projecte del museu de la bicicleta serà un projecte pioner al país i es portarà a terme amb l'exposició de 300 bicicletes fabricades entre el 1860 i el 1950, provinents del fons de la família Riberaygua.