Les noves promocions de luxe, tema central del suplement de l'ARA Andorra

260x366 La portada del nou suplement de l'ARA Andorra. La portada del nou suplement de l'ARA Andorra.

El suplement de l'ARA Andorra surt de nou al carrer aquest divendres juntament amb l'edició en paper del Diari ARA. El tema d'obertura del número 32 són les promocions immobiliàries de luxe que competeixen per l'exclusivitat i que poden modificar en el futur la silueta urbana de les parròquies centrals, amb la construcció de més de 400 nous habitatges privilegiats en els propers dos anys.



La nova edició del suplement també aborda la nova temporada farcida de competicions de neu d’alt nivell a les estacions andorranes, amb proves de quilòmetre llançat, d’estil lliure i d’esquí de muntanya, així com l’aposta pels esports d’hivern per part d’Special Olympics Andorra. També analitza la rellevància de The Shopping Mile, la milla per anar de compres que aglutina les zones comercials de Meritxell, Fener i Carlemany.



Per últim, destaca la contraportada, on s'hi pot llegir una entrevista a Conrad Blanch, l’ex-conseller delegat de Grandvalira, en què repassa la seva trajectòria al capdavant del domini, analitza la situació del sector de l’esquí a Andorra, valora l’afecte del canvi climàtic i recorda algunes de les vivències de la seva infantesa.