Les promocions immobiliàries de luxe competeixen per l’exclusivitat

260x366 La promoció de les Terrasses d’Emprivat. / JORDI SOLÉ-TERRASSES EMPRIVAT La promoció de les Terrasses d’Emprivat. / JORDI SOLÉ-TERRASSES EMPRIVAT

Terrasses d’Emprivat: “La zona més privilegiada d’Escaldes-Engordany”. The White Angel: “Benvingut al cim més relaxat del Pirineu”. La Querola: “Una nova manera de viure, el luxe en la 'simplexitat', optimització de l’espai i de l’entorn, cases d’autor, disseny i creativitat, sostenibilitat, integració paisagística”. Isard Homes: “Per als amants de l’esquí, arriba i surt esquiant des de l’'ski room'”.

Mentre Andorra debat com solucionar la dificultat d’accés a l’habitatge de lloguer pels alts preus, com fer sortir al mercat l’elevat nombre de pisos tancats i combatre els apartaments turístics il·legals, prolifera la construcció de promocions immobiliàries d’alt estànding que canviaran la silueta urbana del país.

La promoció més impactant és la de les Terrasses d’Emprivat, un conjunt arquitectònic singular format per tres torres que s’aixecaran al punt més alt del Clot d’Emprivat, a prop de Caldea, en una mateixa illa urbana. Totes les façanes estaran obertes als quatre carrers confrontants (Consell de la Terra, Nacions Unides, François Mitterrand i Constitució). El projecte comprèn la construcció de tres torres de 10, 15 i 20 plantes, amb un total de 274 places d’aparcament i 103 trasters.

La primera torre del Clot d’Emprivat s’acabarà en un parell d’anys. Després de les obres d’excavació, estabilització i fonamentació, que han durat gairebé un any, comencen els treballs de construcció, que en el cas de la torre de 20 plantes finalitzaran el gener del 2022.

La Torre del Clot d’Emprivat, la primera que es construeix al centre de la parròquia escaldenca, comptarà amb 61 unitats residencials, amb pisos de fins a quatre habitacions. 40 pisos estan destinats a la venda i 21 al lloguer. L’edifici també comptarà amb quatre locals comercials de grans dimensions a les plantes baixa i primera. La segona planta serà per a oficines.

Tots els habitatges disposen de terrasses perimetrals amb vistes panoràmiques i es promocionen com a pisos “amb uns acabats de màxima qualitat i una aposta per l’eficiència energètica (climatització amb aerotèrmia)”. El preu? Se situa entre els 395.000 i els 900.000 euros, plaça d’aparcament i traster a part.

Un àngel a la capital

La promoció The White Angel, amb 160 habitatges exclusius, s’aixecarà als terrenys de la Borda Nova, a Andorra la Vella, davant de la nova Estació Nacional d’Autobusos i de la futura nova Seu de la Justícia. En total, s’ocuparan gairebé 10.500 metres quadrats.

651x366 Simulació virtual de The White Angel. / OD REAL ESTATE Simulació virtual de The White Angel. / OD REAL ESTATE

Els responsables de la promoció expliquen que The White Angel Andorra s’alinea amb el desenvolupament sostenible i l’estalvi en calefacció a través del tipus de construcció i de l’eficiència energètica, que es desenvoluparà de la mà de FEDA (Forces Elèctriques d’Andorra), gràcies a la connexió de la promoció amb la nova xarxa de calefacció urbana.

La promotora destaca, sobretot, “la ubicació privilegiada” de la urbanització, “en ple cor d’Andorra la Vella, a prop dels millors restaurants, centres comercials, botigues i a tan sols un pas de Grandvalira, l’estació d’esquí per excel·lència d’Andorra”.

A més a més, The White Angel compta amb serveis exclusius per a la comunitat, com sala de gimnàs, zona de benestar, parcs i grans zones enjardinades comunitàries, serveis privats de gestió de la propietat, manteniment, neteja, bugaderia, Business Center, activitats i gestió d’esdeveniments, entrenador personal, fisioteràpia i gestió de 'packs' d’esquí i de golf.

651x366 Simulació virtual de The White Angel. / OD REAL ESTATE Simulació virtual de The White Angel. / OD REAL ESTATE

La promoció està composta per tres edificis i tres torres amb un total de 160 habitatges de dos a cinc dormitoris. Tots els habitatges tenen llum natural durant gran part del dia gràcies a l’orientació de l’edifici i amb excel·lents vistes.

L’edifici també disposa de 480 places d’aparcament i 179 trasters. Els preus van des de 543.500 euros a 1.342.500. La construcció de la promoció podria estar acabada durant l’any 2022.

Obra d’autor

A Ordino, fa anys que es treballa en la construcció de la urbanització La Querola, una promoció de pisos de luxe dissenyada pel prestigiós arquitecte Jean Nouvel. Amb tot, la construcció de La Querola porta retard, ja que havia d’estar acabada a finals de l’any 2018. De fet, la ubicació del complex, en plena natura, ha obligat els constructors a fer alguns canvis en el projecte inicial.

651x366 Reproducció virtual d’una de les zones comunes dissenyades a la promoció de Jean Nouvel, La Querola, a Ordino. / LA QUEROLA Reproducció virtual d’una de les zones comunes dissenyades a la promoció de Jean Nouvel, La Querola, a Ordino. / LA QUEROLA

L’any 2012 es va posar la primera pedra a la urbanització de La Querola i, des d’aleshores, s’ha treballat per fer encaixar el projecte de Nouvel amb la realitat dels materials i dissenys i la introducció de la geotèrmia com a energia per a les llars. La promotora ha anunciat que la previsió és finalitzar l’obra el tercer trimestre del 2020. Actualment, es construeixen 51 unitats, d’entre 300 i 1.000 metres quadrats. Cada unitat disposa “d’una sala com a prolongació de la casa adaptable a les necessitats ('family room') i un aparcament privat connectat amb l’habitatge”.

La Querola es promociona com una urbanització en què “cada resident podrà gaudir d’espais privats amb total intimitat, com si estigués en una casa aïllada enmig del bosc, però sense l’inconvenient de viure aïllat. També podrà gaudir d’espais comunitaris únics pensats per viure en comunitat”.

“El projecte consisteix en 51 cases amb caràcter, que s’interrelacionen amb els diferents paisatges. Totes les cases disposen d’espais interiors i exteriors distribuïts a diferents nivells dins del volum de La Querola d’Ordino”, continua. “Cada casa és una casa d’autor exclusiva, única, amb la seva pròpia personalitat, però sempre respectant l’esperit del projecte”, conclou. A més, els residents podran gaudir dels espais comunitaris, zones exteriors enjardinades amb vegetació autòctona, un llac natural on es podran banyar, spa amb zona d’aigües, sala de fitness i sala comunitària d’usos múltiples.

El conjunt residencial, a prop del nucli d’Ordino, és “un monòlit totalment integrat a la muntanya”. El preu: a partir d’1.150.000 euros.

Amb els esquís posats

Finalment, al sector del Tarter, al gran domini esquiable de Grandvalira, s’hi ha projectat la promoció d’alt estànding Isard Homes, comercialitzada en exclusiva per Engel & Völkers Andorra, 60 habitatges dissenyats per l’arquitecte Sebastià Machado, en què ha unit el tradicional i el modern fins a aconseguir unes construccions en harmonia amb l’entorn de muntanya.

651x366 La promoció d’alt estànding Isard Homes. / ENGEL & VÖLKERS La promoció d’alt estànding Isard Homes. / ENGEL & VÖLKERS

El complex d’habitatges tindrà diverses altures, aixecades amb sistemes de construcció d’alta muntanya, amb fusta i pedra del país. Segons explica el managing director d’Engel & Völkers Andorra, Thomas Kampfraat, els habitatges ofereixen “un nou concepte per als amants de l’esquí, ja que els permet sortir i entrar a casa esquiant des de l’'ski room', on podran deixar el material d’esquí o escalfar les botes”. Els espais comunitaris inclouen aparcament, zona d’aigües amb piscina i gimnàs. Kampfraat destaca que, “des d’un punt de vista residencial, la promoció Isard Homes presenta uns acabats innovadors”.

El preu dels habitatges, de dos a quatre dormitoris, i de 86 a 260 metres quadrats, no baixa de 388.000 euros. De fet, el managing director revela que “fa poc que comercialitzem la promoció i es ven a molt bon ritme”. La majoria de clients són “ inversors del país o que volen l’habitatge com a segona residència”. La promoció Isard Homes estarà a punt a finals de l’any 2022.

Per tant, en els pròxims dos anys, Andorra comptarà amb més de 400 habitatges de luxe, en zones exclusives, a l’abast d’uns pocs. Paral·lelament, la ciutadania seguirà reclamant habitatges accessibles.