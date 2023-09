Prop de 1.300 alumnes inicien el curs escolar amb la novetat de l'alternativa a la religió

Andorra la VellaMés de 1.300 alumnes donen el tret de sortida a un nou curs escolar entre aquest dilluns i dimarts marcat per la novetat en el programa alternatiu a la religió. El secretari d'Estat d'Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, ha explicat que la xifra d'escolars es manté "estable" en tots els sistemes educatius del país, puntualitzant que on es registren més estudiants és al sistema andorrà, amb aproximadament un 40% del total, seguit del francès, l'espanyol i, finalment, amb un 2%, el britànic. "Estaríem parlant d'un petit augment d'alumnat, un increment sostingut, d'entre un 0,5 i un 1%, i una distribució de l'alumnat que segueix les línies i tendències dels darrers anys", ha apuntat, matisant que es tracta d'una xifra que "agafem amb pinces" perquè fins a mitjan o finals de setembre no s'acabaran de confirmar les dades.

Bardina també ha comentat que la inauguració del curs escolar, per part dels alumnes de maternal, primera ensenyança, primer cicle de segona ensenyança, batxillerat i formació professional, s'ha desenvolupat amb "una normalitat gairebé total", tot i que, ha puntualitzat que s'han registrat petites incidències en relació amb el transport escolar, les quals "es retocaran els propers dies perquè el servei funcioni. Preguntat sobre una possible afectació a les aules per la irrupció d'una nova variant de la Covid, ha afirmat que no té constància hi hagi hagut cap problema específic. "Ens consta que hi ha hagut un inici de curs tranquil i tot ha funcionat força bé", ha asseverat.

En referència a la introducció d'un programa alternatiu a la religió catòlica, el secretari d'Estat ha manifestat que des d'aquest dilluns els alumnes ja poden optar a l'assignatura 'Créixer en valors', un programa que s'enfoca en l'ensenyament de l'ètica, els valors i el creixement democràtic. En aquest sentit, ha indicat que es treballaran aspectes relacionats amb "les emocions, la relació de la persona amb l'entorn, la frustració i la resolució de conflictes", uns continguts que donen resposta a la modificació de la llei d'Educació arran de la situació succeïda l'any passat amb el cas de la nena del vel. El programa, ha matisat, es posa a disposició obligada dels centres del sistema andorrà, atès que el reglament de la resta d'ensenyament no depenen directament del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats. "Qui no faci religió farà 'Créixer en valors'", ha exposat.

D'aquesta manera, Bardina ha facilitat les dades dels estudiants que el curs passat van cursar religió, assenyalant que a primera ensenyança en van ser 680 de 2.900 i, a segona, 26 de prop de 1.500 estudiants. A més, ha posat en relleu que el nou programa es basa en la lliure elecció dels alumnes amb l'objectiu que "d'oferir amb coherència i qualitat" ambdues assignatures.

Quant a la resta de novetats per aquest nou curs escolar, ha anunciat la creació d'un Pla integral general per al bon ús de les tecnologies en educació, amb el qual es té la voluntat "d'endreçar" la utilització d'aquests aparells a les aules garantint una "bona pràctica". De la mateixa manera, ha incidit en el fet que el pla dotarà d'eines a tota la comunitat educativa i a les famílies, posant l'accent en el fet que "la utilització de les eines tecnològiques, precisament dins del camp educatiu, és quan menys es fan i on està més regulada la seva actuació", mentre que "és en l'àmbit familiar i en el privat quan hi ha una mala praxi o mala utilització d'aquestes eines i en excés".