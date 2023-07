Prop de 180.000 visitants al Mirador Solar de Tristaina en dos anys

OrdinoEl Mirador Solar de Tristaina ha rebut prop de 180.000 visitants des de la seva inauguració el juliol del 2021. Així es desprèn de les dades facilitades per Grandvalira Resorts, en les quals s'indica que durant el primer exercici van registrar 85.000 visitants i la temporada passada 73.000. "Ens trobem al voltant dels 180.000 turistes, el que ens porta a fer un balanç molt positiu de la posada en funcionament del Mirador Solar", manifesta el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma.

En aquest sentit, apunta que la xifra és la suma de les persones que han accedit a la instal·lació a través del remuntador, les excursionistes i aquelles que s'hi han desplaçat durant la temporada d'hivern, sigui amb raquetes o fent esquí de muntanya. I ressalta que durant el primer mes d'obertura del telecadira de Creussans la insfraestructura ha rebut gairebé 10.000 visitants, una xifra que valora molt positivament, sobretot tenint en compte les condicions meteorològiques que es van registrar les darreres setmanes. "Ens trobem en xifres similars a les d'anys anteriors, tot i que és cert que la meterologia ens ha estat fent una mica la guitza, però l'impacte és més satisfactori del que pensàvem i esperem consolidar el nombre de visitants de temporades anterior", indica.

Ledesma posa en relleu que en dos anys el Mirador s'ha convertit en un dels "atractius turístics de referència al país", exposant que la infraestructura complementa l'oferta natural de la vall d'Ordino, juntament amb els estanys de Tristaina, la Vall de Sorteny i la Ruta del Ferro. "El mèrit de la infraestructura és l'entorn natural del territori, les vistes hi han estat tota la vida i el mirador ha fet valdre l'entorn, que ja per ell mateix era fantàstic, doncs amb el giny ha acabat de ser un gran èxit", comenta.

El director de màrquing també exposa les millores que s'han anat duent a terme als accessos del Mirador, com la col·locació de bancs per descansar i tòtems que guien els visitants al llarg del camí i donen detalls sobre l'indret, així com la novetat d'enguany al telecabina de la Coma on s'ha instal·lat un terra vidre transparent per fer "més immersiva" l'experiència als visitants i que, afirma, "està tenint un gran èxit".

De la mateixa manera, ressalta que la infraestructura és sostenible amb el medi ambient, ja que només se suporta amb quatre punts d'anclatge, amb la qual cosa "es troba un equilibri entre l'atracció turística i el respecte per la nostra natura i l'entorn".