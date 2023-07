Prop de 90 nous casos de violència de gènere en sis mesos

Andorra la VellaEl Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere ha rebut prop de 90 nous casos durant els sis primers mesos de l'any, més del 49% dels processos que es tracten. Així es desprèn de les dades facilitades pel ministeri d'Afers Socials i Funció Pública, en les quals s'indica que durant el primer semestre d'enguany s'han atès un total de 176 dones, de les quals 87 és la primera vegada que acudeixen al servei, 39 han retornat i una cinquantena són de prevalença, és a dir, expedients que es van obrir en anys anteriors i que es continuen tractant en l'actualitat.

Entrant al detall de les dades, el canal d’entrada principal al servei és la iniciativa pròpia de les víctimes, amb més del 50%, seguit de la derivació per part d'Afers Socials (34), altres vies (24), la policia (21) i l'hospital Nostra Senyora de Meritxell (7). Quant a l'edat de les dones que arriben al servei d'atenció, la majoria tenen entre 28 i 39 anys (67), tot i que també destaquen les víctimes d'entre 40 i 51 anys (48) i les d'entre 18 i 27 (30). Cal destacar que entre gener i juny dues joves menors d'edat han estat ateses pel servei arran de casos de violència de gènere.

En relació amb la situació laboral, el 73% es troben en una situació laboral activa (129), mentre que divuit estan de baixa, vuit en recerca de feina, sis no actives, quatre estudiant i tres jubilades. També cal tenir en compte que de set dones no es coneix la informació i una no es troba en cap de les situacions mencionades anteriorment.

Des del Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere recorden que, independentment de les dades concretes facilitades, no existeix un perfil concret de dona que pugui ser víctima de maltractaments per part de la parella, sinó que la violència de gènere es pot donar indistintament en qualsevol franja d’edat o situació laboral, social i econòmica, entre altres. També cal remarcar la disponibilitat del telèfon gratuït d'atenció a les víctimes, el 181, que es troba disponibles durant les 24 hores cada dia de l'any.