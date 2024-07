Prop de la meitat dels joves creuen que el seu vot té cap efecte

Andorra la VellaCom conceben els joves la Unió Europea i més concretament la seva comissió? Com d’implicats estan en tot el que aplega aquest òrgan? Aquestes són les preguntes a la que han volgut donar resposta des de la Comissió de la Unió Europea, la Direcció General d’Educació, joventut, esport i cultura, soci d’Ipsos European Public Affairs. Per obtenir aquests resultats s’ha realitzat un Eurobaròmetre Flash dirigit als joves d’entre 15 a 30 anys.

Resum dels resultats de l’Eurobaròmetre

Una mica més d’un terç dels joves són conscients que la millor manera de fer-se escoltar és votant a les eleccions locals, nacionals o europees. Alhora, un 32% dels joves creu que la via més ràpida és participar en les xarxes socials donant l’opinió o utilitzant ‘hashtags’, entre altres. No obstant això, hi ha un alt desinterès per quasi la meitat dels joves enquestats, això es deu a una falta de temps o que directament no tenen intenció d’implicar-se. De tots aquells que sí que en volen formar part d’alguna manera, la meitat d’ells s’informa de tot el que fa la comissió per les xarxes socials i el segon canal més important d’informació per a ells és la televisió.

Altrament, el 67% dels enquestats percep que les mesures que s’apliquen des d’aquest organisme, afecten sobre la vida quotidiana de les persones dels països que en formen part. Alhora, els joves són conscients de l’impacte que té aquest òrgan a escala internacional i de gestió comunitària, per aquest motiu, poc més d’un terç dels joves espera que la Unió Europea reforci la pau, la seguretat internacional i promogui la cooperació. Donant-li una mica menys d’importància, però també tenint-ho molt present, esperen que es redueixi la pobresa i que es lluiti per la igualtat independentment del gènere, ètnia o classe social. Alguns joves veuen les problemàtiques a què s’enfronta Europa, però, tot i això, el 19% dels joves creu que el seu vot individual no canvia res i a un altre 19% directament ni s’interessa per la política.

Accions per als joves

Davant la circumstància que alguns joves no veuen la importància de votar i implicar-se en la política, en aquest cas europea, l’European Youth Portal organiza esdeveniments per a fomentar l’interès. Un exemple és l’activitat ‘Vote pour l’Europe – Simulation Parlementaire Européenne’. Aquest esdeveniment, organitzat per l’Association pour l’Accompagnement des Actions de Mobilité Internationale i amb l’ajuda de la direcció Jeunesse d’Echirolles, busca conscienciar els joves sobre la importància del seu vot i la comprensió del funcionament de la UE. Mitjançant una etapa informativa, es distribuiran materials informatius i es farà una sessió amb experts. Després, es fa una simulació parlamentària on els participants simulen el funcionament del Consell de la UE, proposant, negociant i votant lleis.

Estratègia de la UE per a la joventut

L’Estratègia de la UE per a la Joventut és el marc europeu de cooperació en aquest camp durant el període 2019-2027. Aquesta cooperació cerca explotar al màxim el potencial de les polítiques de joventut: impulsant la participació dels joves en la vida democràtica, donant suport al compromís social i cívic i tractant de garantir que tots els joves comptin amb els recursos necessaris per a participar en la societat. L’Estratègia de la UE per a la Joventut se centra en tres àmbits essencials (involucrar, connectar i capacitar).