Prop de mig miler de persones donen el tret de sortida a les Falles de València a Andorra la Vella

Andorra la VellaProp de mig miler de persones han donat aquest dissabte el tret de sortida oficial a les Falles de València a Andorra la Vella. La celebració, que es duu a terme al llarg de tot el cap de setmana, ha arribat al Principat per segona vegada de la mà de l'entitat presidida per José Enrique Amores, Fallers pel món, i ha omplert de música, color i ambient l'eix central de la capital.

Tal com ha manifestat el cònsol major, David Astrié, pel comú és un "orgull" poder acollir per segona vegada l'esdeveniment i ha celebrat la gran multitud de valencians que s'han desplaçat fins al país per compartir la seva cultura i crear i ampliar sinergies. "És un orgull acollir 3.000 valencians aquest cap de setmana a Andorra la Vella, és un orgull que hagin omplert els carrers de color, il·lusió i música, per nosaltres és una satisfacció enorme", ha assenyalat.

En aquest sentit, Amores també ha destacat la bona rebuda que va tenir l'acte el 2019, tot exposant que, si han tornat, coincidint amb el desè aniversari de l'associació, és perquè "volíem anar a un lloc on sabíem que seria un èxit, com és el que està passat, que tant els valencians s'han encantat del lloc i estan venint en massa com els andorrans ens esteu rebent". Quant a l'ofrena floral que tindrà lloc aquest dissabte a la tarda, el president ha incidit en la gran afluència de participació, puntualitzant que s'ha triplicat la participació respecte a fa quatre anys i s'han encomanat fins a 350 rams.

En referència a l'impacte turístic de l'esdeveniment per la parròquia, Astrié ha asseverat que fins al país s'han desplaçat 3.000 valencians i que els hotels de la parròquia "estan plens". "No podem estar més contents, els hotels estan plens, és una dada molt significativa", ha apuntat.