Els propietaris d'immobles no confien en el pla de descongelació de lloguers

Andorra la VellaEl vicepresident de l'Associació de Propietaris de Béns Immobles, Artur Homs, considera que el pla de Govern per descongelar els lloguers més antics no funcionarà. Indica que l'estabilització del mercat de lloguer que busca el nou projecte de llei d'aquí a quatre anys "fracassarà".

Homs incideix en què els propietaris de no comparteixen bé la mesura d'aplicar increments del 5%, i en alguns casos fins al 6, sumant-hi l'IPC en els contractes més antics. Però el pis no s'allibera. L'exemple que posa, en declaracions a Andorra Televisió, és el d'un cas on l'IPC tanqui en un 10% i, a més, el propietari incrementi el lloguer un 6%: "Què et semblaria un increment del 16%?".

Els propietaris són partidaris que Govern deixi d'intervenir i congelar el sector i es concentri en aplicar mà dura contra els propietaris que apliquen preus abusius.

Tampoc veu factible l'increment de taxes per alliberar pisos buits no servirà de res. En aquest cas creuen que s'ha de crear un fons per poder disposar dels pisos buits d'estrangers que no els van declarar en el seu moment,