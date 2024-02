Els propietaris d'Ordino aniran "a la guerra" contra el POUP

Andorra la VellaBona part dels propietaris de terrenys d'Ordino s'estan preparant per anar "a la guerra", segons ha explicat un dels seus membres, contra el pla d'urbanisme aprovat pel comú. El pla que substitueix a l'actual en vigor deixa com a zones no edificables el 80% dels terrenys lliures de la parròquia. Les mateixes fonts van qualificar l'actual pla com una "expropiació o nacionalització encoberta" que vol fer pagar als propietaris que el pal actual fos massa laxa i hagi permès que la construcció s'hagi disparat a la parròquia.

Els propietaris entraran al comú una carta on s'exposen les seves queixes i s'insta a que el comú recapaciti. S'argumenta que la legalitat d'atemptar contra la propietat privada establint que en el 80% del territori no es pugui edificar, el que situa en valor zero els terrenys. I en uns terrenys que gairebé no valen res els propietaris hauran de continuar pagant els impostos. Un informe de tres advocats posa de rellevància les incompatibilitats legals d'una mesura que "vist així permetria a un comú decidir que tota la parròquia és inconstruïble". Els propietaris esperen que el sentir comú torni a l'administració comunal i hi hagi una marxa enrere.

Convocatòria de propietaris de terrenys per zones el 7 de desembre

En el marc de l’exposició pública del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), el Comú d’Ordino ha organitzat una jornada consultiva per zones, el pròxim dimecres 7 de febrer, per franges horàries i pobles. Durant el matí, de 10 a 12 h, als apartaments La Neu de Llorts, es tractarà la informació relativa als pobles de Llorts i el Serrat; de les 12.30 h a les 14.30 h es rebran els veïns d’Ansalonga, la Cortinada i Arans, a la Sala del Quart de la Cortinada, i per últim, a la tarda, de 16.30 h a 18.30 h es rebran els habitants d’Ordino, Segudet i Sornàs, a la sala la Buna d’Ordino. En tots els casos, per una millor planificació i atenció, es demana confirmació prèvia, per a les dues sessions matinals, al telèfon del departament d’Urbanisme 878 144 i en el cas de la sessió de tarda, caldrà confirmar l’assistència a l’adreça electrònica info@quartordino.ad. Els ciutadans podran ampliar informació i fer les consultes pertinents a l’equip redactor que estarà a disposició dels assistents. La jornada es planteja com una acció complementària per a l’explicació i el coneixement del Pla a tots els residents de la parròquia que vulguin ampliar la informació exposada fins al 6 de març.