Els propietaris de gossos poden registrar el perfil d'ADN dels animals fins al gener del 2022

El Govern ha aprovat la modificació de la disposició transitòria segona del reglament relatiu a la identificació, el registre, les normes zoosanitàries i el moviment no comercial dels animals de companyia. L'objectiu de la modificació és allargar el termini perquè els propietaris de gossos prèviament identificats únicament amb el transponedor (xip), puguin completar el procés d'identificació dels seus animals mitjançant el genotipatge, és a dir, el perfil d'ADN de cada animal. El termini modificat preveu que la gestió s'ha de fer abans de l'1 de gener del 2022.

Un cop assolida la identificació del ca, la informació s'introduirà al Registre d'Animals de Companyia (RAC) d'Andorra. El termini que s'havia introduït en un primer moment va expirar el passat mes de setembre, per la qual cosa l'executiu ha considerat necessari allargar aquest termini novament. La identificació dels cans amb el seu perfil d'ADN permet, entre altres aspectes, disposar d'un sistema de control que permeti als comuns identificar, a través de mostres biològiques (femtes) dels animals, aquells propietaris que tenen comportaments incívics quan els treuen a la via pública.

La voluntat és poder donar resposta a les nombroses queixes ciutadanes que els comuns reben per raons de manca d'higiene a les voreres i altres indrets d'accés públic de les zones urbanes i periurbanes d'arreu del territori. A més, l'obligatorietat d'identificar els cans amb el perfil d'ADN també pot ser útil per identificar aquells cans que en un moment determinat puguin errar lliurement pel territori i puguin causar altres perjudicis, com ara atacar, esverar i fins i tot ferir bestiar, quan aquest es troba en zones de pastura.