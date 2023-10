Els Propietaris no creuen que l'any vinent millori la situació del lloguer

Andorra la VellaL'Associació de Propietaris de Bens Immobles augura que durant el 2024 la situació de l'habitatge a Andorra no millorarà i preveu que les mesures que preveu Govern no ajudaran a treure tensió en el mercat de lloguer. El vicepresident del col·lectiu, Artur Homs, ha destacat que l'escenari per a l'any vinent serà "igual o pitjor" al que s'està vivint actualment.

Homs, en declaracions a Andorra Televisió, ha comentat que un dels temes importants és establir quanta gent pot viure en un país tan petit. Creu que fan falta estudis perquè la capacitat de tenir habitatges és limitada dins del territori nacional.

Respecte a la taxa a la inversió d'estrangers en immobles, els propietaris són crítics perquè preveuen que l'efecte serà contrari al previst. Hi hauria, segons Homs, menys pisos al mercat. El concepte és equivocat, segons aquesta teoria, perquè el que cal és premiar (a qui posi habitatges a llogar) i no castigar la compra.

En referència a la manifestació del pròxim dimarts contra la situació de l'habitatge, Homs ha comentat que no servirà de res perquè no farà que els preus dels lloguers baixin.