Els propietaris s'oposen a la nova congelació de lloguers per a l'any vinent

Andorra la VellaEl ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, va manifestar que es tornaran a congelar els lloguers el 2023. Filloy va declarar que la mesura va ser negociada amb la Taula Nacional de l’Habitatge. D’aquesta manera, el ministre es va mostrar a favor de mantenir la pròrroga als contractes de lloguer durant l’exercici vinent i “alguns anys més”, almenys, fins que no es resolgui la tensió del mercat, és a dir, “quan hi hagi suficient habitatge a preu assequible per les persones del país”.

Fonts dels propietaris de béns immobles (APBI) asseguren que és una mesura “totalment negativa” i es posicionen en contra. “Nosaltres no tenim la culpa de la situació actual”, addueixen. Segons expliquen, pels mateixos criteris que es congela el preu dels lloguers, s’haurien de congelar els preus d’altres serveis. A més, vaticinen que la congelació agreujarà la situació perquè, segons declaren, els propietaris posaran a la venda els pisos i no els llogaran. També asseguren que la mesura desincentivarà la construcció de nous edificis amb les conseqüències que això pot suposar pel sector de la construcció.