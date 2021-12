Proposen controls a les fronteres per limitar l’aforament de visitants

Andorra la VellaProfessionals de la salut, entre aquests diversos metges i personal del sistema sanitari andorrà, han explicat a l’Ara que veurien amb bons ulls que el Govern estudiés la possibilitat de limitar l’entrada de turistes al país per contenir els contagis, un cop s’han tornat a disparar en les darreres setmanes. Segons han manifestat, seria una solució efectiva ja que limitant l’aforament es redueix el risc de transmissió.

Destinacions turístiques com Cadaqués, Portofino o Zermat, per posar tres exemples, apliquen mesures similars de limitació d’aforament per als visitants i, segons les mateixes fonts, s’obtenen resultats satisfactoris. “És una opció que pot resultar impopular, i que potser no agradarà a tothom, però si no s’actua es corre el risc, i no volem generar alarma, que sigui Europa qui tanqui Andorra”, alerta un dels metges consultats. El mateix expert explica que cal ser molt curosos per evitar casos com el succeït a Àustria, on s’ha registrat la primera demanda per un brot de Covid-19 a l'estació d'esquí d'Ischgl, on milers de persones de 45 països afirmen haver-se infectat.