Proposta de la CASS: les visites telemàtiques han de ser un 60% més barates que les presencials

Andorra la VellaEl consell d'administració de la CASS ha enviat un comunicat als mitjans de comunicació on fa especificacions en relació amb diferents qüestions. Respecte de la proposta de Decret de logopèdia i reeducació visual, el Consell es posiciona desfavorablement en el punt de la inclusió dels metges d'atenció primària com a prescriptors de la reeducació visual, ja que no són experts en una disciplina científica tan específica que requereix l'atenció i tractament d'un especialista en la patologia citada. L'administrador, Jacint Risco ha manifestat l'existència de conflicte d'interessos i s'ha abstingut de participar en la deliberació i votació del mencionat assumpte.

En relació amb la proposta de Decret de reproducció assistida s'ha informat favorablement en relació amb el fons tot i suggerir, donada la complexitat i sensibilitat de la matèria, prendre les mesures necessàries abans de la seva aprovació per assegurar que el decret s'ajusta estrictament a la legalitat amb relació a tots els casos que regula. Respecte a la proposta de Decret de visites no presencials el Consell considera que la tarifa no pot ser la mateixa que la d'una visita presencial, i proposa que sigui el 60% de la tarifa actual de visita presencial.