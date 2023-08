La proposta familiar d'Els Xetats posa el colofó al Ritmes d'Andorra la Vella

Andorra la VellaEl concert familiar 'Escoltem el planeta' del grup Els Xetats ha servit aquest dijous al vespre per posar el colofó a una nova edició del 'Ritmes, capital musical', la iniciativa del comú d'Andorra la Vella que durant les tardes de dilluns, dimarts i dijous ha animat l'espai de l'antiga caserna dels bombers amb l'objectiu de dinamitzar les compres.Al llarg d'aquest mes d'agost, la plaça de l'antiga caserna dels bombers ha estat l'escenari tres dies a la setmana, per on han desfilat grups que han actuat per al públic adult i on també han tingut lloc propostes per als més petits. Ja fa vuit anys que el comú d'Andorra la Vella va apostar per aquesta iniciativa per animar la zona de Meritxell, Riberaygua i Travesseres i Fener Bulevard.

Havaneres, pop-rock, musicals, rhythm-and-blues i diverses propostes per als més petits de casa s'han donat cita en aquest escenari de la capital, unes actuacions que han comptat amb una bona afluència de públic.