És un prostíbul un local d'oci?

Proliferen a Espanya els casos de transmissió de la Covid-19 a bordells. Mentre el Govern d'Andorra fa mans i mànigues per mirar de rastrejar allò que és irrastrejable, els andorrans que en els darrers mesos han pagat per tenir sexe en algun establiment més enllà de la frontera del riu Runer, la Moncloa s'afanya per acotar la llei, que estrenyi el cercle sobre els locals on hi ha prostitució.



Per al ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, no hi ha debat. Un prostíbul és un local d'oci, i com a tal ha de acollir-se a les mateixes mesures de control de la pandèmia dictades, per exemple, per a les discoteques. En l'última reunió amb les comunitats autònomes, Illa va voler tancar un debat que estava creixent a les xarxes socials: si tanquen l'oci nocturn, per què no els prostíbuls on el contacte directe és més que evident i la utilització de mascareta és qüestionable?



Segons una informació publicada pel diari ABC, el ministre va demanar als consellers de Sanitat restringir l'activitat de prostíbuls i locals de contactes per evitar l'aparició de brots de difícil rastreig, com ha passat recentment a la localitat castellanomanxega d'Alcàsser de San Juan. Vuit "treballadores" d'un prostíbul van donar positiu i està sent molt difícil contactar amb els clients i sotmetre'ls a proves de coronavirus de diagnòstic precoç.



Però una cosa és allò que dictaminen les autoritats, i l'altra és la pràctica habitual d'aquest tipus negocis, que s'emmascaren en locals d'hostaleria o en hotels. Aleshores, legalment és difícil que compleixin la normativa estipulada per a l'oci nocturn.



Illa va demanar aquest dimecres “contundència” per controlar la pandèmia. La seva crida se suma a la de diverses autoritats, que veuen com el retorn de les vacances de moltes famílies i la imminent tornada a les aules pot complicar, i molt, la situació de la pandèmia a Espanya, i de retruc, a Andorra. Caldrà fer extensiva la crida d'Illa a les autoritats de cada comunitat autònoma i de cada municipi perquè vetllin pel compliment de la normativa. I perquè assegurin una rentrée al setembre, el més controlada possible.