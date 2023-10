La protecció de dades impedeix disposar d'informació dels universitaris a l'estranger

Andorra la VellaEl ministeri d'Educació no té dades sobre el nombre d'estudiants universitaris que estan cursant la seva formació a l'estranger. Arran d'una pregunta de la consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, des del Govern s'afirma que amb l'entrada en vigor de la llei de protecció de dades personals, la qual obliga a disposar d'autoritzacions per escrit per poder ser tractades, ja no es pot comptar amb els historials de la 'Base de Dades de l'Ensenyament Superior', la qual proporcionava dades personals de l'estudiant, de contacte o la informació acadèmica.

Des de l'executiu es recorda que el 2018 els responsables de l'Agència de Protecció de Dades van informar els responsables de l'antic Institut d'Estudis Andorrans (IEA) que es necessitava el consentiment exprés i escrit de les persones que formen part de la base de dades. Aquesta directriu, per tant, "elimina la possibilitat de fer actualitzacions mitjançant trucades telefòniques que era una de les altres vies de captació d'informació que es tenia". Per la seva banda, la Universitat d'Andorra "també es troba en la mateixa situació" i, de fet, "en els darrers cursos ja no ha demanat les dades dels seus estudiants pel fet de no poder-les compartir".

Així doncs, en l'actualitat el ministeri només disposa del nombre d'alumnes per nacionalitats que estudien a les universitats andorranes desglossat per especialitats, centres i anys, "però les dades disponibles no permeten identificar els que provenen únicament del sistema educatiu andorrà". En aquest sentit, "tampoc es disposa de les dades dels alumnes que finalitzen els estudis universitaris estrangers", afirmen.

A l'últim, el ministeri també posa en relleu que no es disposa d'instruments propis per conèixer i fer el seguiment dels alumnes i dels seus estudis superiors, sigui en l'àmbit nacional com a l'estranger.