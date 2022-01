Protecció solar també a l'hivern

Ben segur que ja ho hauràs escoltat en més d'una ocasió, però per si de cas ho repetirem. La protecció solar és important tant a l'estiu com a l'hivern i, per tant, cal protegir-nos dels raigs solars. Pensem que durant els mesos de fred no necessitem protecció perquè no ens exposem tant al sol quan ho fem als mesos de calor. Tenim molt assumit que durant l'estiu és quan més ens hem de protegir, ja que passem llargues estones a la platja o piscina (les sortides a la muntanya també compten), tanmateix durant l'hivern, tot i que els raigs solars no tenen la mateixa intensitat que en altres èpoques de l'any, aquests continuen penetrant a la nostra pell. De fet, alguns estudis fets per dermatòlegs assenyalen que els dies ennuvolats, molt freqüents a Andorra durant aquesta època de l'any, els raigs solars incideixen fins a un 80%.

Pyrénées Andorra ho té en compte i per això durant tot l'any té disponibles les cremes solars de diferents firmes que trobaràs a la secció de cosmètica.

Els dermatòlegs aconsellen que abans de sortir de casa al matí ens apliquem crema solar. De fet, recomanen que aquest hàbit l'incorporem com a un pas més de la nostra higiene personal.

Respecte a quin factor de protecció hem de triar, els experts també diuen la seva. Els entesos en la matèria recomanen triar proteccions altes, a partir de 30. I que no només ens protegeixen dels raigs UVA sinó també dels raigs UVB. Ara que per anar sobre segur millor agafar cremes amb protecció 50 ja que aquestes ens ajudaran que no apareguin taques ni arrugues provocades pel sol. I ja ho diuen, la millor crema antienvelliment són les cremes solars.

A la secció de cosmètica de Pyrénées trobaràs el que estàs buscant i si tens cap mena de dubte, les nostres enteses en la matèria t'assessoraran perquè t'emportis la crema solar que més s'ajusta a les teves necessitats.