Fer proves de Covid-19 com a reclam turístic

Anirien a passar el cap de setmana a un país, si quan sortissin de la frontera els fessin un test de detecció ràpida de la Covid-19? Seria una manera de començar la setmana amb la tranquil·litat que, si almenys amb un marge de dos o tres dies no hi ha símptomes, no s'han infectat. Aquesta proposta, la de testar les persones que visitin el país just acaba la seva estada, l'estudia Govern amb diversos agents econòmics del país. Bàsicament amb el sector de l'esquí, interessat en salvar una temporada que perilla en funció del ritme de contagis de la tardor. Els diversos actors implicats es repartirien els costos d'unes proves que serien ràpides, amb resultats als 10 o 15 minuts.



"Estem implicats en anar progressant en les noves tecnologies per anar cribrant de manera més extensa. Parlem amb diversos sectors econòmics per tenir un model per garantir la màxima seguretat a aquelles persones que ens visitin", ha explicat aquest divendres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. "Hem de garantir que les persones que atendran els turistes estan lliures de virus, i que a l'hora de marxar, aquests tinguin una prova feta que els garanteixi un retorn al seu país sense la malaltia", ha afegit.



Govern treballa per utilitzar uns tests de detecció ràpida i per fer cribratges massius amb agrupacions de mostres. Com que és un projecte incipient, que tot just està en fase d'estudi, encara no hi ha massa detalls damunt la taula. Si seria voluntari o si es faria només a les persones que pernoctin al país són dues qüestions a resoldre. Però la idea és utilitzar la mesura com a reclam turístic de país segur i amb mesures eficaces contra la Covid-19.