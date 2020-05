Cap malalt de Covid-19 a l'UCI en les pròximes hores

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat aquest dimarts les dades sobre la situació del virus al país, i així ha destacat que els casos es mantenen estables en 763, 36 dels quals actius. També ha subratllat que es portin deu dies sense cap defunció i que per primera vegada a la Unitat de Cures Intensives no hi hagi cap persona amb ventilació mecànica, ja que el malalt que hi resta ha estat extubat i és previst que en les pròximes hores sigui traslladat a planta. A l'hospital, de fet, hi ha ara vuit persones, set de les quals a planta. Cinc d'aquesta malalts procedeixen del Cedre i es troben en la fase final de la malaltia, ha incidit Martínez Benazet.

El ministre també s'ha referit a l'evolució dels casos i ha subratllat que la incidència acumulada sigui ja una corba que s'està "aplanant" i que la taxa de reproducció estigui des del dia 12 sent igual a zero. "Això demostra una excel·lent evolució de l'epidèmia", un fet que ha afegit a la circumstància que es tingui un millor coneixement de la malaltia gràcies al cribratge massiu a la població que s'acabarà aquest dimecres i que en aquesta segona ronda ja suma 61.042 tests, que sumats als de la primera ja són 129.000. El ministre ha recordat que els resultats dels primers 41.797 tests d'aquesta segona ronda mostren un 9% de la població amb anticossos, un percentatge que s'eleva a l'11% si es té en compte el personal sanitari. Un cop acabat aquest segon cribratge es farà una anàlisi exhaustiva de les dades per treure'n conclusions. Malgrat aquests bon resultats, "no vol dir que s'hagi acabat", ha advertit Martínez Benazet.

A l'últim, i pel que fa al fet que l' OMS hagi aturat temporalment els assajos amb hidroxicloroquina, el ministre ha manifestat que l'equip tècnic està analitzant aquest aspecte però ha recordat que l'ús d'aquest medicament en les fases més lleus sembla que ha fet que es registrin casos menys greus, segons l'experiència que s'ha pogut evidenciar a Andorra. També ha afegit que manquen encara estudis sobre aquest medicament i la malaltia, i ha conclòs que les autoritats sanitàries faran el que decideixi l'equip tècnic.