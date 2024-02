El PS reclama que el Raonador pugui impugnar lleis al TC

Andorra la VellaEl Grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat avui les modificacions a la Llei del Raonador del Ciutadà per tal d’arribar als màxims dels estàndards europeus i seguir en la línia de preocupació que té el Partit Socialdemòcrata en la defensa dels Drets Humans. La presidenta de la formació parlamentària, Judith Salazar, ha exposat que el text preveu que el Raonador del Ciutadà tingui un alt rang a la institució i, per tant, una major remuneració -sense fixar un barem concret, però en consonància amb el sou que perceben alts càrrecs de l’administració-, tal com marquen els Principis de Venècia.

El raonador, segons la pàgina web de la institució, cobra actualment 4.100 euros mensuals. Amb un salari anual brut de 49.883,47 € per al raonador. Això suposa un salari mensual repartit en dotze pagues de 4.156 euros.

La Proposició de Llei presentada pels socialdemòcrates aposta per donar més competències al Raonador del Ciutadà, com la possibilitat de mediar i intermediar en queixes que es formulin entre privats, la capacitat d’impugnar lleis davant el Tribunal Constitucional i determinar els efectes suspensius d’un acte administratiu. Així mateix, el text del PS també introdueix més criteris per a l’elecció del Raonador del Ciutadà, com són coneixements i experiència adequats sobretot en Drets Humans i llibertats fonamentals-, l’alt caràcter moral i la integritat, entre d’altres. Actualment, només es requereix ser andorrà i major de 18 anys.

El Grup parlamentari també ha destacat que el text ha estat completat per -l’encara vigent- Raonador del Ciutadà, Marc Vila i que es va compartir fa quatre mesos amb la resta de forces parlamentaries per treballar-lo conjuntament, però que finalment s’ha entrat en nom dels socialdemòcrates perquè no s’ha obtingut resposta ferma de cap d’ells.