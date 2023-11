La psicoeducació com a eina clau pel tractament de trastorns mentals, emocionals i de comportament

Andorra la VellaDonar la informació necessària a les dones adultes i adolescents per tal de conèixer els efectes que l'estrès provoca sobre la salut mental i física. Amb aquest objectiu, la lifecoach Annabelle Perceval oferirà aquest dilluns la conferència 'Dones, vitalitat i pes', una xerrada que s'emmarca en el cicle Speakers'Corner de l'hotel Roc Blanc que donarà el tret de sortida a partir de les 19.30 hores. La ponència, per tant, se centrarà en remarcar la importància de la psicoeducació com a eina principal per al tractament de trastorns mentals, emocionals i de comportament.

L'experta assegura que, a diferència del que es pensa, l'estrès no només es genera en l'àmbit laboral, sinó que, en moltes ocasions, prové de la infància i en situacions que s'hagin pogut viure a casa. Els efectes que aquest trastorn provoca en les persones adultes estan relacionats amb la desregulació del sistema nerviós autònom, amb nivells elevats de cortisol -l'hormona que produeix l'estrès- o amb inflamacions digestives o cerebrals. En el cas de les adolescents, l'estrès pot arribar a provocar ansietat, depressió o trastorns emocionals i de conducta, explica.

Per tal de transformar aquests efectes negatius, Perceval reitera que el més essencial és "entendre la situació" i tenir en compte que l'estrès que es manifesta en l'edat adulta es pot haver generat durant els anys d'infància. En aquest punt, indica que cal equilibrar el sistema nerviós des d'un punt de vista multisectorial, és a dir, abordant-ho mitjançant diferents pràctiques emocionals i de vida com poden ser aprendre a connectar amb un mateix i amb els altres; expressar les emocions; sentir-se part d'una comunitat solidària; deixar de banda sentiments com la vergonya o la culpa; desenvolupar l'autocompassió o aprendre a regular l'estrès mitjançant un estil de vida sa.

L'experta també assenyala que, malgrat poder donar certes pautes, superar aquests trastorns requereix un treball continu de comunicació entre dones del mateix cercle o de la família. Si aquest exercici es deixa de banda, pot ocasionar malalties més serioses en l'edat adulta. En aquest sentit, també agafa especial rellevància l'exposició de les joves a les xarxes socials, un espai on les dones "són sexualitzades per a obtenir atenció en un entorn molt evolutiu i competitiu que només assevera la seva tendència cap a l'ansietat i la depressió".