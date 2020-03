Els psicòlegs, a disposició de tots els andorrans de manera gratuïta

"Ens posem a disposició de la ciutadania per a donar un cop de mà i que ens puguin explicar els seus problemes". Amb aquestes paraules, el president del Col·legi de Psicòlegs, Òscar Fernández, explica l'objectiu de la iniciativa que va anunciar aquest dimarts en roda de premsa el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la qual s'han posat a disposició de tothom durant el període de confinament de manera gratuïta. Segons Fernández, les premisses bàsiques i les recomanacions que des del col·legi volen transmetre a la població són que s'han de mantenir informats i "per sort a Andorra tenim bones fonts per saber tot el que està passant"; s'ha d'intentar no fer cas d'aquelles informacions poc contrastades i poc fiables com poden ser vídeos a través de les xarxes socials, els quals poden generar dubtes; i per últim, també animen a tothom a afrontar-ho de la forma més positiva.

En aquest sentit, el president del col·legi ha declarat que s'han de mantenir les rutines i intentar treure la part positiva d'aquest confinament, ja que "es poden fer activitats que normalment no tenim temps i podem dedicar-nos a les aficions o als nostres fills". Tot i així, també ha confessat que les condicions de confinament poden ser molt diferents depenent de la situació perquè "no és el mateix passar-ho sol que amb la família o amics".

Pel que fa a la iniciativa, Fernández ha matisat que neix dins del mateix Col·legi de Psicòlegs i de la junta gestora perquè van considerar que els darrers dies han estat molt moguts i calia fer un pas endavant. "Vam buscar la col·laboració dels col·legiats" perquè la vocació de qualsevol psicòleg és ajudar. En total, més 20 col·legiats s'han sumat a la iniciativa, fet que demostra "que la gent està molt conscienciada amb la situació", ha manifestat. A més, ha afegit que a banda de treballar-ho internament dins del col·legi, també mantenen converses constants amb el Govern i amb el ministeri de Salut. Tot i així, Fernández ha confessat que no hi ha hagut una correlació entre la iniciativa i un augment de cites a les consultes. "Potser sí que en els darrers dies, de manera més informal i no a la consulta, hem tingut una major demanda d'informació".

D'altra banda, des del col·legi han volgut remarcar que el servei està obert a tota la població, des d'infants fins a la gent gran i que la consulta sempre serà amb un psicòleg col·legiat i de manera totalment gratuïta. Tanmateix, Fernández ha explicat que si el psicòleg considera que la persona de la demanda requereix un seguiment, se li recomanarà anar a una consulta. "Des del servei atendrem un màxim de dues consultes, la primera i una segona de seguiment", ha indicat Fernández, qui ha afegit que si es necessités una tercera, es faria ja amb una consulta. De moment, el servei s'adaptarà a la disponibilitat del demandat. Primer la persona es posarà en contacte amb el col·legi a través del correu copsia@copsia.ad o del telèfon 809.031, "se li agafaran les dades i llavors un psicòleg li trucarà".