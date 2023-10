Els psicòlegs podran fer visites telemàtiques

Andorra la VellaEl consell d'administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha acordat que els actes de psicologia es puguin fer de manera telemàtica. Això sí, la primera sessió haurà de ser presencial; les trobades telemàtiques no podran superar el 50% del total de sessions i les visites hauran de comptar amb el consentiment del pacient i fer-se per videoconferència a través de la plataforma habilitada específicament.

Així mateix, i per optimitzar l'ús del servei d'urgències, la CASS ha donat el vistiplau a la demanda del ministeri de Salut i el SAAS que des del triatge es pugui fer la derivació del pacient al metge referent sempre que l'atenció es doni en menys de 48 hores. Aquesta atenció podrà ser presencial o telemàtica i també per la via telefònica amb caràcter excepcional.

Durant la reunió del consell d'administració de la CASS d'aquest dimecres també es va acordar el nomenament de la doctora Maria Àngels Tagarro com a representant a la comissió nacional de malalties professionals i la doctora Mercè Camps representarà l'entitat en la comissió de medicaments d'alta complexitat. Així mateix, es va aprovar la inclusió del CMQ (Centre Mèdic Quirúrgic) com a centre convencionat a la CASS i així poder realitzar fora de l'àmbit hospitalari intervencions quirúrgiques menors.