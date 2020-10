Els psicòlegs volen potenciar la inversió en salut mental a Andorra

El Col·legi Oficial de Psicòlegs d'Andorra (COPSIA), amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, ha organitzat aquest dissabte al matí una jornada de conferències que compta amb tres xerrades de psicòlegs sota el títol 'Psicologia de Qualitat: Reflexions sobre el patiment en la malaltia mental'. Des del COPSIA han comentat que, enguany, l'Organització Mundial de la Salut no ha agafat cap patologia concreta sinó que ha centrat el dia a potenciar la inversió en salut mental a tot el món. Així, la secretària de la Junta del Govern del COPSIA, Sònia Bigordà, ha indicat que veient com està evolucionat el tema de la salut mental a Andorra amb el treball conjunt que s'està fent amb el ministeri de Salut, "el nostre objectiu final és potenciar la inversió a Andorra perquè el suport en salut mental sigui de qualitat i centrat en la persona".

En aquest sentit, ha manifestat que des del col·legi vetllen per satisfer les necessitats dels andorrans perquè "creiem que ara mateix hi ha una mancança" i justament "el nostre treball és potenciar que tothom tingui una salut mental de qualitat". A més, la pandèmia de la Covid-19, amb les restriccions que comporta i també el confinament que es va passar, ha fet incrementar el patiment de persones que estaven en seguiment. "Ens trobem gent amb ansietat", ha apuntat Bigordà, qui ha afegit ara mateix "estem en una situació d'incertitud que genera por".

Quant a la jornada, s'ha iniciat a les 10 del matí a la sala d'actes de l'edifici central de MoraBanc i compta amb un total de tres ponències fines les 13.30 hores. La conferència inaugural ha anat a càrrec de Carla Torrent i ha tractat sobre com abordar el trastorn bipolar des de la consulta. Després, el psicòleg Eric Acebes ha centrat la seva xerrada en l'addicció i la simptomatologia del patiment, i finalment, Renata Cuchiarelli, ha parlat sobre l'ansietat com una cara del patiment.

En la segona ponència, Acebes ha compartit com l'addició és una resposta al patiment i "ens regulem en funció de les demandes externes". De fet, ha declarat que si tenim un ambient que és amenaçant a nivell psicològic "ràpidament intentem buscar alguna alternativa", i ha posat l'exemple que quan una persona té mal de cap, agafa un ibuprofèn per baixar el malestar i poder seguir amb el seu dia a dia. "La persona addicta buscar ràpidament baixar aquest malestar i aquest patiment per seguir amb la funcionalitat del dia a dia", ha manifestat. Per aquest motiu, ha indicat com es pot identificar i quins són els factors de risc i de protecció per poder prevenir aquestes conductes addictives.

Cal recordar, que degut a la situació actual, les conferències es podien seguir en directe a través d'internet. En total hi ha hagut una mitjana de més de vint persones presencials i una altra vintena a través de la pantalla, segons han apuntat des del COPSIA.