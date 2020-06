Els psicòlegs consideren que el confinament referma la demanda d'estar dins la cartera de serveis de la CASS

Aquest període de confinament "reforça la reivindicació que el psicòleg hauria d'estar dins la cartera de serveis de la CASS com la resta d'especialistes de la Salut". El president del Col·legi de Psicòlegs d'Andorra ( Copsia), Òscar Fernàndez, ha indicat que una de les conclusions que es poden treure d'aquesta situació viscuda és que el psicòleg és necessari, i a més "després d'aquestes circumstàncies ho podem acompanyar amb dades". Des del col·legi manifesten que hi ha moltes persones que necessitarien un seguiment psicològic i algunes no poden fer-hi front econòmicament. A més, segons explica Fernàndez, no només particulars han requerit dels seus serveis sinó que tant associacions com les mateixes institucions "s'han dirigit a nosaltres com a professionals en salut mental".



Quant al servei d'atenció psicològica que van crear pel confinament, Fernàndez ha comentat que la valoració és molt positiva perquè han atès a unes 300 persones i algunes amb necessitats d'atenció molt clares. Un cop passat aquest període, el president no s'ha volgut anticipar a indicar quines seran les conseqüències que pot tenir, però sí que ha assegurat que hi haurà seqüeles a nivell de salut mental pel que fa a l' estat d'ànim. "Hem de pensar que hem passat molts dies tancats afrontant una situació desconeguda per a tots", ha comentat Fernàndez, qui ha especificat que sobretot aquelles persones que han patit la pèrdua d'algú "tindran un dol no resolt que s'haurà d'afrontar". També creu que aquells qui han patit conflictes en l'àmbit familiar o laboral els poden aparèixer quadres d'angoixa o estrès o, fins i tot, possibles inicis de trets depressius.



D'altra banda, el desconfinament també pot generar incerteses. Tal com explica el president de Copsia, després de tants dies tancats, les persones generen una nova zona de confort. "Sortir d'aquesta nova rutina i tornar a enfrontar-se a la realitat" amb la feina, la rutina i l'estrès que això pot comportar "pot generar certa ansietat". Per fer aquesta tornada el més senzill possible, Fernàndez recomana pensar i analitzar d'una forma realista al que un mateix s'enfronta. "Pensar com podem fer el nostre dia a dia i el nostre entorn més segur amb aquesta situació". Tot i així, la factura emocional que la societat pot pagar d'aquesta pandèmia es pot veure a partir de dos vessants. Per una banda, hi haurà una cara positiva que és la solidaritat, l'empatia, la responsabilitat i el coneixement més profund que cadascú ha pogut fer d'ell mateix i del seu entorn social. Per un altre costat, les pèrdues que no s'han pogut afrontar de la manera habitual faran "arrossegar un dol més difícil d'interioritzar i de passar" i aquesta és la cara negativa, ha conclòs Fernàndez.