Publicistes i anunciants volen que Andorra Telecom elabori mètriques

Andorra la VellaInternet és ple d’eines que permeten analitzar, en temps real, el comportament de les audiències. En la majoria de països es disposa de mètriques o auditories acreditades amb les que publicistes i anunciants poden planificar les seves campanyes en funció d’objectius. Tot i la rellevància d’aquest tipus d’informació en l’entorn tecnològic en què vivim, a Andorra no es facilita cap dada fiable en aquest sentit ni hi ha cap organisme acreditat que auditi de manera oficial. En la majoria de casos, per tant, “la planificació l’hem de fer en base a estudis externs d’audiències o, encara avui dia, intuïtivament”, explica un tècnic de màrqueting d’una estació d’esquí consultat per aquest mitjà.

L’única companyia que coneix en temps real el trànsit a Internet –i per tant què és allò que més consumeixen els internautes- o les audiències que registra cada canal de televisió en tot moment al país és Andorra Telecom. La parapública no facilita mètriques en aquest sentit, si bé és l’única que les disposa i les podria auditar, de manera que publicistes, anunciants, agències i mitjans de comunicació, investigadors, sociòlegs i, en general, qualsevol persona que s’interessi per conèixer el comportament de les audiències d’Andorra han de recórrer a les eines que hi ha a la xarxa o a enquestes.

La informació que si que es dóna a conèixer és la que fa referència al tràfic per internet. En aquest sentit, la parapública ha informat recentment que el desembre passat es van batre tots els rècords amb un tràfic mensual d’11,8 milions de GB. Segons la companyia, durant els mesos de març i abril del 2020, en plena pandèmia i quan es va incrementar de manera destacada l’accés a internet, el consum mitjà per llar va arribar fins als 257 GB, però l’últim mes del 2021 la xifra es va disparar fins als 300 GB. Tot i l’alt volum de tràfic, per saber quina és la cerca més habitual a Andorra o quines són les webs més consultades s’ha de recórrer a eines externes. Segons aquestes, el més buscat a Andorra al 2021 ha estat la paraula “covid” i les webs més visitades Google i You Tube.