Pujada del 10% dels pisos amb un lloguer inferior a sis euros el metre quadrat de cara al 2024

Andorra la VellaLa llei de l'habitatge que s'aplcdarà als lloguers a partir de l'any vinent recull diferents tipus d'increments de preus segons quan paga cada inquilí. Per aquells que paguen sis o menys euros el metre quadrat, l'increment que el propietari els podrà aplicar és del 4% més l'increment de l'Índex de Preus al Consum del 2023. Amb les xifres actual, l'IPC es troba en el 5,5%. En total, l'augment podria ser d'un 10%. Com a exemple pràctic, si en un habitatge de 70 metres quadrats pel qual es paga 420 euros o menys, l'augment seria d'un 10%. Per tant, si es paguessin 420 euros es passarien a pagar 662.

Si la renda és igual o superior a 6 euros i inferior a 7 euros per metre quadrat, la part arrendadora pot incrementar la renda, com a màxim, segons l’índex general de preus de consum. Per tant, amb les xifres actuals seria cap a un 5,5%. Si la renda és igual o superior a 7 euros i inferior a 8 euros per metre quadrat, la part arrendadora pot incrementar la renda, com a màxim, en un 4%.

Per últim, tots aquells lloguers que estan pagant més de vuit euros el metre quadrat nio podran ser apujats en cap concepte. Això significa que el preu del lloguer serà el mateix al 2024 que al 2023.