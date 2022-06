La Purito 2022 modifica recorreguts i comptarà amb Markel Irizar com a ciclista convidat

Escaldes-EngordanyAndorra recuperarà entre el 7 i 8 d'agost la celebració de La Purito 2022 , la marxa cicloturista de més renom del Principat i de les més dures d'Europa que enguany arriba a la 6a edició després de dos anys sense celebrar-se a conseqüència de la pandèmia. Es tracta d'un repte de fins a sis ports (La Rabassa-La Peguera, el Coll de la Gallina, la Comella, la Collada de Beixalís, el Coll d'Ordino i els Cortals d'Encamp), 115 quilòmetres i 4.800 metres de desnivell que en aquesta edició canvia de recorregut en la cursa més llarga, però que manté la sortida des de Sant Julià de Lòria i arribada a Encamp. A més a més, l'excliclista professional basc Markel Irizar és la figura convidada d'aquest any.

La festa ciclista donarà el tret de sortida el dissabte 6 d'agost amb la fira de la bicicleta i l'entrega de dorsals al Centre cultural i de congressos lauredià entre les 10 i les 20 hores. Paral·lelament, Encamp acollirà de les 10 a les 12 hores una gimcana infantil que en aquesta edició substituirà la tradicional Purito Kids, que després de la Covid s'ha optat per deixar a una banda i evitar contagis. De cara al dia gran de la competició -diumenge 7 d'agost-, les sortides dels tres recorreguts es faran des del número 50 de l'avinguda verge de Canòlich. Concretament, la cursa 4.8 i 3.5 sortirà a les 8 hores i els corredors del traçat 1.7 a partir de les 8.20 hores.

Durant la presentació de la marxa, que ha tingut lloc aquest dimarts al matí a Andbank, l'organitzador principal de la cursa, Joaquim 'Purito' Rodríguez, ha manifestat que el canvi de recorregut respon a la voluntat de tenir en compte els talls en el trànsit, especialment a Sant Julià, i evitar així que hi hagi congestió de conductors. En relació amb la Purito Kids, ha indicat que per a l'organització era una competició molt important, i és per això que s'ha optat per organitzar una gimcana per als més petits que també "serà molt interessant".

'Purito Rodríguez' també ha posat en relleu que les inscripcions estan a punt d'arribar al límit fixat de 1.800 participants, la majoria d'ells procedents d'Espanya. Aquest límit de persones era el que el Govern va fixar per a celebrar la cursa el 2020, per la qual cosa s'ha decidit mantenir-lo per també evitar així possibles problemes que puguin sorgir.

Al seu torn, el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha explicat que La Purito Andorra ja és una de les proves de referència en el món del ciclisme que permet millorar el posicionament del Principat com a destí de muntanya i esport. A més, afavoreix que s'incrementi l'ocupació hotelera durant tot un cap de setmana i la despesa turística al país. De fet, ha recordat que durant la darrera edició de la marxa cicloturística, el 95% dels participants van ser turistes i el 97% dels corredors van declarar que el motiu principal de la visita a Andorra era participar en la cursa. Així mateix, el 75% d'ells van reconèixer que tenien la intenció de tornar a repetir en la propera edició. Tot plegat va deixar un retorn econòmic que es va enfilar fins als 1,5 milions d'euros.

Finalment, el sotsdirector d'Andbank, Josep Maria Cabanes, ha dit que després d'aquest temps "tornarem a tenir la nostra joia del ciclisme a Andorra", un esdeveniment que s'ha pogut recuperar gràcies al suport que novament ha donat a l'organització l'entitat financera. A més, durant la presentació ha aprofitat per anunciar que el banc ha renovat per 3 anys més el conveni de patrocini amb La Purito Andorra i, per tant, "això no s'atura aquí i esperem que cada any vagi endavant".