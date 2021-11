Inauguració d'Ofelia, una botiga de decoració "diferencial" respecte a l'oferta existent

Andorra la VellaEl grup Pyrénées ha inaugurat aquest dijous una botiga de decoració, Ofelia, situada al carrer Les Canals, 4, que vol ser una oferta "diferencial" respecte del que es pot trobar ara com ara a Andorra. D'aquesta manera, el director de Grans Magatzems Pyrénées, Ivan Armengod, ha destacat que al país "no hi ha aquest tipus de proposta" i quan es van adonar d'aquesta mancança hi van començar a treballar per donar-hi resposta. En la nova botiga, marcada per l'estil 'vintage', es poden trobar des de petits objectes de decoració fins a gran mobiliari "per decorar una casa o un negoci de dalt a baix", segons destaca Armengod.

La idea de posar en marxa aquesta aquesta nova oferta va arrencar fa un any, quan es van iniciar les converses amb Francisco Segarra, l'impulsor d'Ofelia, i es va constatar que el que ell feia no hi havia cap negoci al país que ho oferís. A més, ha incidit Armengod, Pyrénées tenia un "espai fantàstic", on abans hi havia l''outlet' i el volien convertir "en alguna cosa diferent". "La botiga ha quedat espectacular i crec que tindrà molt bon èxit", ha valorat Armengod.

El sector de la llar ha crescut "molt" després de la pandèmia i des de Pyrénées s'ha volgut respondre a una "oferta que faltava" amb la creació d'aquesta botiga amb la qual creuen que podran abastir tant al públic local com als turistes i a persones de totes les edats.

La inauguració, que s'ha fet aquest dijous al matí, ha comptat amb l'assistència de la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol; el president de Grup Pyrénées, Patrick Pérez; la membre del consell d'administració, Cristina Urbiola, i el director general del grup, Sergi Romero.

El nou establiment, de 650 metres quadrats, està especialitzat en decoració i parament per a la llar i s'afegeix a l'oferta comercial i de serveis del barri antic i la zona alta d'Andorra la Vella.