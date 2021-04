Quaranta-tres nous positius en les darreres hores

Andorra la VellaSegons informa el ministeri de Salut en el comunicat diari d'actualització de dades sanitaràries, en les darreres hores s'han produït 43 casos nous de coronavirus al país. Així, la xifra total de positius des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 12.053 persones i s'han registrat un total de 11.365 altes. El total de defuncions es manté en 115.

Actualment hi ha 573 casos actius, set menys que aquest dimecres: 21 persones (+1) resten ingressades a planta de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i 9 (-1) a la Unitat de Cures Intensives (UCI), 8 (-1) de les quals requereixen ventilació mecànica. A la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap ingressat.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 27 aules estan sota vigilància activa –17 en total i 10 en parcial– i 49 en vigilància passiva.