Una quarantena d'alumnes tornen a l'escola andorrana de Sant Julià

Han passat dos mesos i mig des que els estudiants van trepitjar per darrer cop l'escola. Aquest dimarts, els centres escolars del país han tornat a la normalitat seguint els protocols d'higiene i distanciament decretats pel ministeri de Salut. Un d'aquests centres és l'escola andorrana de Sant Julià de Lòria, que des de primera hora del matí ja ha començat a rebre alumnes. Al llarg del matí han anat arribant al voltant de 45 infants d'acollida i, segons ha confirmat el director de l'escola, Isaac Benchluch, també s'espera uns 40 alumnes per dia de manera presencial. Per a aquest primer dia d'escola s'han habilitat dues entrades i en cadascuna d'elles hi ha docents "que controlen l'assistència". Un cop accedeixen a l'escola se separen els alumnes per unitats de convivència, se'ls fa rentar les mans amb aigua i sabó i es posen la mascareta fins a arribar a l'aula, indret on es flexibilitzen les mesures.

Malgrat que el director ha assenyalat que des d'un inici ha estat complicat entendre el nou funcionament, ara ja està "bastant clar". Tal com va informar la ministra d'Educació, Ester Vilarrubla, els alumnes que formen part d'una mateixa unitat de convivència no han de dur mascareta a classe ni mantenir la distància de seguretat. Pel que fa als professors, "els hem mantingut sempre a la mateixa classe" amb la voluntat d'evitar contagis. A més, els docents en aquest centre estan obligats a dur a la mascareta, així com una pantalla protectora.

Entre els pares i mares també hi ha cert neguit a l'hora de la represa de l'activitat educativa. Una de les mares ha explicat que es trobava "nerviosa però al mateix temps tranquil·la" en veure les mesures de seguretat i higiene que s'estan aplicant. El seu fill de 4 anys només anirà a classe durant els matins per la incompatibilitat amb l'horari de feina dels pares, "però hi podria anar cada dia de la setmana sense problema".

Un altre pare ha lloat l'actuació tant del ministeri com del mateix centre educatiu. "M'ha sorprès des de l'inici i tothom està respectant les indicacions i les recomanacions", ha explicat, afegint que ja és hora de "tornar a la normalitat". Al principi ha reconegut tenir certs dubtes de si tornar a portar al seu fill a l'escola o no, però creu que són els més petits qui abans han de retornar a la vida tal com la coneixien abans. A més, ha reconegut que el seu fill tenia moltes ganes de tornar a classe i "ha estat molt fàcil portar-lo a l'escola".

Aquest temps de treball telemàtic ha servit, segons el director, per detectar mancances i constatar la creativitat dels nens. Aquesta manera de treballar s'incorporarà de manera gradual durant els cursos vinents, ha assegurat.