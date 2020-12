La vacuna que arribarà a Andorra dona més immunitat que si s'hagués passat la malaltia

La cursa per trobar una resposta a la Covid-19 no és una competència, és un treball en equip. Són molts els estudis que s'estan fent per comprovar l'efectivitat de les diverses vacunes que estan a punt d'aprovar-se, i un d'ells suggereix que la vacuna de Moderna —una de les més avançades i que ha mostrat una eficàcia del 94%, segons l'empresa fabricant— és capaç de generar una immunitat enfront del coronavirus major que la d’una infecció real.

Investigadors de l’Institut d’Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units, que han ajudat a desenvolupar el fàrmac, han estudiat la resposta immunitària en un grup de 34 participants —joves, adults i majors— des de la primera etapa de l’assaig clínic. Els resultats, publicats a la revista The New England Journal of Medicine, són força optimistes. Els anticossos, que impedeixen que el virus SARS-CoV-2 envaeixi les cèl·lules humanes, es van mantenir elevats en tots els participants, 3 mesos després de la dosi de reforç de la vacuna.

Segons els investigadors, això indica que la vacuna té “el potencial de proporcionar una llarga” immunitat davant el coronavirus, sense provocar efectes secundaris importants després de dos mesos. La farmacèutica Moderna també va assegurar en un comunicat que “aquestes dades provisionals suggereixen que pot generar anticossos neutralitzadors duradors en tots els grups d’edat, incloent-hi adults majors i en ancians”.