Queda absolta la mestra acusada de donar un cop al cul a una alumna de tres anys

Andorra la VellaLa mare d'una alumna de l’Escola Francesa d’Encamp va denunciar una de les mestres perquè assegurava que la denunciada li havia donat un fort cop al cul, havent-li fet mal. La fiscalia va demanar imposar a la mestra la pena de la pena d’un mes d’arrest nocturn condicional, amb un termini de suspensió de la condemna d’un mes, així com el pagament de les despeses processals causades. La mestra en el torn de

paraula que li fou concedit després de l’informe del Ministeri Fiscal, va manifestar que no tenia res a dir.

Des de la data dels fets denunciats, el 22 d'octubre del 2019, fins a la data en que el procediment es dirigí contra la mestra el 22 de juny del 2020, varen transcórrer més de sis mesos, que és el termini de prescripció per a les contravencions penals, com és el maltractament corporal lleu.

La fiscalia considerava que els fets no havien prescrit perquè calia tenir en compte l'aturada derivada de la Covid. El Tribunal de Corts entén que la prescripció afectava als crims d'una certa gravetat, però no als de caràcter lleu. Per tant, s'ha de decidir a favor de l'acusada i absoldre-la.