Queixa per un desnonament: l'home al·lega que no va poder pagar pel covid

Andorra la VellaUn home ha estat desnonat del seu pis perquè no ha fructificat la seva al·legació sobre que havia deixat de pagar els arrendaments per culpa de la Covid. Va presentar una documentació feta a mà per ell on reflexava que els seus ingressos havien baixat un 61% per la pandèmia. El Tribunal no ho dóna com a justificació vàlida perquè no ha aportat documents que ho avalin oficialment.

La sentència recull que "la pandèmia “per se” no pot justificar l’incompliment reiterat de les obligacions contractuals subscrites, no constant que l’arrendatari en aquest cas sol·licités cap de les ajudes o reduccions previstes legalment, a banda de què l’impagament de les despeses suplementàries daten d’abans de l’inici de la pandèmia, no havent tampoc abonat en el seu moment la totalitat de l’import de la fiança i havent també impagat durant els mesos d’octubre i novembre de 2020 els serveis suplementaris".