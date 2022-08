Es queixen de les places d'aparcament per a motos d'un pàrquing a Escaldes

Andorra la VellaAquest matí s'ha publicat una queixa a les xarxes socials relacionada amb les places d'aparcament de motos d'un pàrquing d'Escaldes. L'usuari mostra a les fotos com se situen tres places d'aparcament i, al darrere, altres tres. Recorda que és impossible treure la moto si la tens aparcada a les places del darrere i davant hi ha tres estacionades. També recalca que els límits de les places són mal pintats, dificultant la diferenciació de l'espai disponible per cada vehicle de dues rodes.