Queixes a la construcció per les excessives hores sota l'onada de calor

Andorra la VellaEl sector de la construcció no només té una gran quantitat d'obres en marxa, sinó que, a més, en molts casos es troba amb greus dificultats per arribar als terminis fixats per a les entregues dels pisos. Aquesta situació, agreujada per la pandèmia i la crisi de les matèries primeres, ha derivat en què una part de les empreses estan accelerant durant el mes de juliol. Es treballa dissabtes i diumenges i es fan moltes hores extra. Cal recordar que a l'agost arriba l'aturada generalitzada i hi ha necessitat d'haver avançat el màxim possible.

Treballadors de la construcció es queixen perquè les extremadament altes temperatures han convertit els carrers en un forn. I amb més trenta graus se'ls està fent treballar sota un sol de justícia durant moltes hores. No hi ha queixes, segons les fonts consultades respecte els pagaments, però sí per les condicions extremes que els obliga a treballar sense gairebé roba i amb el risc de patir cremades pel sol. Els obrers consideren que s'hauria de tenir en compte l'escenari climàtic i reduir el nombre d'exposició d'hores al sol, mentre es mantinguin aquestes temperatures.