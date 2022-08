Queixes per l'enduriment del criteri d'Interior per fer més expulsions

Andorra la VellaUna sèrie d’advocats han mostrat el seu malestar per la nova política del ministeri de l’Interior amb un augment significatiu de les ordres d’expulsió a ciutadans que suposadament han comès un delicte. Segons fonts properes al cas, l’enduriment de les polítiques de foragitament ha portat a instar l’expulsió de persones que no tenen una condemna ferma, després de la possibilitat de recurs en segona instància. Indiquen que fins i tot s’han produït diferents casos on el Tribunal Superior o el Constitucional han acabat declarant nul·la l’expulsió. En aquests casos s’ha establert que no hi ha suficients arguments per foragitar una persona, tenint en compte que posteriorment no pot tornar a demanar la residència. Diferents advocats consideren que cal un replantejament de la nova política del ministeri de l’Interior i que s’actuï amb certa cautela per l’impacte que té l’expulsió en la persona afectada. En aquest sentit, han destacat que el criteri d’arrelament al país cada cop és més dèbil a l’hora de ser el motiu fonamental per no ser expulsat d’Andorra.